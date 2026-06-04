La ubicación definitiva de esta infraestructura aún se encuentra pendiente de confirmación técnica

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo a la explanada portuaria para que las personas que no puedan acceder al recinto principal puedan seguir en directo la misa que presidirá el papa León XIV el próximo 12 de junio.

Santa Cruz de Tenerife instala una pantalla gigante para seguir la misa del papa León XIV. EFE/Fabio Frustaci

La ubicación definitiva de esta infraestructura se encuentra pendiente de confirmación técnica, aunque el objetivo es facilitar el seguimiento de la celebración religiosa a los miles de asistentes que se espera que acudan a la capital tinerfeña durante la visita del pontífice, según informó este jueves el Ayuntamiento.

Ambientación especial de la ciudad

La medida forma parte del amplio dispositivo organizativo diseñado por el consistorio para la jornada, que incluirá también el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua para garantizar la hidratación del público.

Además, la capital tinerfeña contará con una ambientación especial para la ocasión, con banderolas de bienvenida con la imagen del Papa León XIV distribuidas a lo largo del recorrido previsto, carteles de gran formato en la fachada del Ayuntamiento y en uno de los principales accesos a la capital.

Por otro lado, también contará con la decoración del Reloj de Flores del Parque García Sanabria y distintos jardines municipales con los colores representativos del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife detalló que continúa coordinando los preparativos con las distintas administraciones y organismos implicados para garantizar el correcto desarrollo de una visita que reunirá a miles de personas y situará a la capital tinerfeña en el foco de atención internacional.