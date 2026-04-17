El calendario arrancará el 27 de abril con charlas a la población, el 28 habrá una exposición de medios y talleres preventivos a centros educativos y el 29 de abril será el ensayo de actuación ante un supuesto incendio forestal

El Gobierno prepara un simulacro de incendio forestal en Moya, en Gran Canaria. Imagen de archivo.

El Gobierno de Canarias organiza un simulacro de incendio forestal en el municipio de Moya, en Gran Canaria. Habrá diferentes actividades del 27 al 29 de abril. El objetivo es reforzar tanto la prevención de la ciudadanía como la cooperación de las administraciones públicas ante situaciones de emergencia.

El ejercicio se coordina desde la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Moya. La finalidad es probar la activación de los protocolos del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). Todo ante un supuesto fuego de nivel 2, en el que las competencias se trasladan desde la corporación insular a la administración autonómica.

Simulacro el miércoles, 29 de abril, a partir de las 9:30 horas

El objetivo de este ensayo es fomentar la cooperación interadministrativa. Y los flujos de comunicación entre los diferentes intervinientes para garantizar la protección de toda la ciudadanía durante situaciones críticas. La simulada declaración de un incendio forestal con ignición inicial en un barranco de la zona de El Pagador se desarrollará el miércoles 29 de abril, a partir de las 09:30 horas. Será el cierre de un amplio programa de actividades formativas con tres jornadas de duración.

El director General de Emergencias, Fernando Figuereo, señaló que “este simulacro nos permite comprobar que los protocolos funcionan. Y que las administraciones respondemos de forma coordinada ante una emergencia real, especialmente en un escenario de nivel 2 como el que plantea el INFOCA. Pero, sobre todo, es una oportunidad para implicar a la ciudadanía: la mejor herramienta frente a los incendios forestales es una población informada y preparada. Queremos que los vecinos y vecinas sepan cómo actuar, cómo prevenir riesgos y cómo colaborar con los servicios de emergencia. Porque la protección del territorio es una responsabilidad compartida que empieza en cada casa”.

En este contexto, el calendario comenzará la tarde del lunes 27 de abril en la Casa de la Cultura con unas charlas de autoprotección por parte del personal técnico de la dirección general y del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (CECOES) 112, del Cabildo de Gran Canaria y del consistorio municipal. Será para la población del municipio norteño mediante el análisis del comportamiento de un incendio forestal. Habrá recomendaciones de actuación ante diferentes circunstancias, poniendo especial énfasis en las medidas de autoprotección y prevención.

El martes 28 de abril se instalará desde las 08:30 horas una exposición de medios de emergencia regionales, insulares, locales y estatales en el parque el Pico Lomito para su visita explicativa por turnos al alumnado de los centros educativos de diferentes niveles del municipio, desde primaria a secundaria. El resto del alumnado participará en talleres de prevención y actuación en incendios forestales el propio miércoles 29 de abril.