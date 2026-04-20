Este evento histórico impulsa el turismo en temporada baja con un aumento de hasta 30 puntos en la ocupación hotelera por los fieles que quieren ver en directo al Papa en Gran Canaria y Tenerife

A falta de casi dos meses para la llegada del Papa a Canarias, el impacto del evento ya se deja sentir con fuerza en el sector turístico. La previsión de esta visita histórica ha provocado un notable incremento en la demanda hotelera, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, donde algunos establecimientos ya alcanzan niveles cercanos al 95 % de ocupación.

El aumento de reservas resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que, en estas fechas, la ocupación media en la capital grancanaria suele situarse entre el 50 % y el 60 %. Sin embargo, la inminente visita papal ha supuesto un revulsivo para el destino.

Seguridad y fieles

Uno de los factores clave en este crecimiento ha sido la llegada anticipada de grupos organizados. Entre ellos, efectivos de la Guardia Civil que ya han asegurado alojamiento en distintos hoteles de la ciudad. A esto se suma la previsión de más de 100 periodistas internacionales, además de fieles, voluntarios y dispositivos de seguridad que participarán en el evento.

En términos globales, el sector estima que la ocupación hotelera experimentará un incremento de aproximadamente 30 puntos porcentuales respecto a los niveles habituales. Cabe recordar que Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una planta alojativa que supera las 10.000 camas, lo que refleja la magnitud del impacto previsto.

Aumento también en Tenerife

La tendencia se repite también en Tenerife, concretamente en Santa Cruz, donde los establecimientos hoteleros anticipan un aumento progresivo de las reservas conforme se acerque la fecha del encuentro. Aunque la demanda actual es moderada, se espera un repunte importante de reservas de última hora, especialmente de visitantes procedentes de otras islas y de la Península.

Las previsiones en la capital tinerfeña apuntan a una ocupación cercana al 80% a finales de mayo y principios de junio. Además, algunos hoteles ya preparan servicios especiales para el evento, como la apertura de terrazas con vistas privilegiadas al puerto, donde se celebrará la misa multitudinaria.

Estos espacios ofrecerán actividades complementarias como comidas, cenas y eventos sociales, con el objetivo de dinamizar la ciudad y fomentar que tanto residentes como visitantes disfruten del acontecimiento sin salir del entorno urbano.

El sector turístico coincide en que la visita del Papa no solo tendrá un impacto inmediato en la ocupación hotelera, sino que también contribuirá a reforzar la imagen de Canarias como destino internacional, incluso en plena temporada baja. Un impulso que podría traducirse en beneficios a medio y largo plazo para la economía local.