A juicio un abuelo acusado de violar a su nieta de seis años

El hombre se sentó este lunes en el banquillo acusado de violar a su nieta a pesar de que su defensa ha intentado por todos los medios no llegar a su juicio
Este lunes se sentaba en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un abuelo acusado de violar a su nieta de seis años. La defensa del hombre pretendía anular el juicio alegando que este hombre sufría demencia.
Finalmente el juicio se ha celebrado y la Fiscalía pide para él 13 años por agresión sexual reiterada. La niña ha tenido mucho problemas psicológicos y psiquiátricos en la pequeña. Fue el propio hombre el que confesó los hechos a la madre de la víctima.