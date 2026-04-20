A juicio un abuelo acusado de violar a su nieta de seis años

El hombre se sentó este lunes en el banquillo acusado de violar a su nieta a pesar de que su defensa ha intentado por todos los medios no llegar a su juicio

Este lunes se sentaba en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un abuelo acusado de violar a su nieta de seis años. La defensa del hombre pretendía anular el juicio alegando que este hombre sufría demencia.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga un abuelo acusado de violar a su nieta de seis años

Finalmente el juicio se ha celebrado y la Fiscalía pide para él 13 años por agresión sexual reiterada. La niña ha tenido mucho problemas psicológicos y psiquiátricos en la pequeña. Fue el propio hombre el que confesó los hechos a la madre de la víctima.