Detienen en Tenerife a un fugitivo buscado por Polonia con más de 40 delitos

El detenido tenía una pena de prisión que sumaba 485 años

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles en el municipio tinerfeño de Arona a un fugitivo sobre el que constaba una Orden Europea de Detención y Entrega interpuesta por las autoridades de Polonia por más de 40 delitos con una pena máxima acumulada de 485 años de prisión.

Estos delitos se relacionaban con la fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa. La investigación comenzó en septiembre de 2025 tras la solicitud de colaboración de las autoridades polacas sobre la posible presencia en España del reclamado.

Tras arduas pesquisas, los agentes lograron dar con su paradero en la localidad tinerfeña de Arona, donde residía con su mujer y sus dos hijos.

Fuga y posterior detención

El fugitivo logró evitar su detención en dos ocasiones al darse a la fuga. Cuando los agentes lo localizaron por primera vez, sospechó de la presencia policial al salir de la vivienda. Este corrió hacia el interior y escapó saltando por un balcón trasero desde unos cinco metros de altura.

El pasado mes de febrero, los agentes lo identificaron nuevamente en un control rutinario de tráfico mientras usaba documentación falsa. El fugitivo emprendió la huida con su vehículo poniendo en riesgo a los agentes y demás usuarios de la vía, llegando a golpear a varios vehículos durante la fuga.

Imagen de archivo

Tras varias pesquisas, los agentes lo localizaron de nuevo escondido en una vivienda situada en una zona difícil para la investigación. La casa, ubicada en una calle sin salida, facilitaba su huida si detectaba presencia policial. El fugitivo permanecía siempre alerta, no se alejaba del domicilio y mantenía la puerta de entrada abierta en todo momento.

Finalmente, el pasado miércoles, se estableció un dispositivo policial, en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad -GOES-, logrando la detención del fugitivo tras alejarse unos metros de la entrada mientras paseaba a su perro y tras intentar una nueva huída a pie hacia la vivienda