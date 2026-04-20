Este martes, de 9:00 a 10:00 horas, la Sala Exposiciones Cabildo de La Gomera acoge en directo el debate ‘La Conectividad y doble insularidad’ con Estíbaliz Pérez

La Sala Exposiciones Cabildo de La Gomera acoge este martes 21 de abril una nueva edición del Foro Cajasiete, el encuentro mensual e itinerante patrocinado por la entidad financiera e impulsado por La Radio Canaria que, en esta ocasión, está dedicado a ‘La Conectividad y doble insularidad’. El debate, enmarcado dentro del programa matutino ‘De la noche al Día’ tendrá lugar en directo, de 9:00 a 10:00 horas.

La mesa redonda estará moderado por la periodista Estíbaliz Pérez y contará con la participación de Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, María Fernández, directora general de Transportes, Luis Pintor, decano del Colegio provincial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Andrés Marín, director general de Fred Olsen, y José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Cajasiete, para explorar las oportunidades y desafíos para mejorar la conectividad en estas islas, y hacia dónde se encaminan las políticas para promover un desarrollo más equilibrado y sostenible en la región.

En este sentido, conversarán sobre la conectividad en un territorio fragmentado como es Canarias, lo que supone una condición básica para el desarrollo económico y social de las islas, cómo está obligadas a comunicarse por barco o por avión y donde además, se da la doble insularidad que representan las islas no capitalinas, especialmente, las islas verdes.

El Foro Cajasiete de La Radio Canaria vuelve a situar el foco en asuntos estratégicos para Canarias, reafirmando el compromiso de La Radio Canaria y Cajasiete con la divulgación, el debate y el análisis de los temas clave para el desarrollo del Archipiélago.