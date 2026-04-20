El Auditorio de Santa Cruz de Tenerife acoge la premiere de esta coproducción sobre Hans Henningsen, que estará disponible de forma simultánea en la plataforma digital de RTVC Canarias Play a partir de las 20:00 horas

Televisión Canaria y Prensa Ibérica presentan este martes 21 de abril, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife el documental ‘Hans, el Rey Puma’ dedicado a la figura del periodista deportivo Hans Henningsen, un tinerfeño que desde la sombra transformó el marketing deportivo mundial encumbrando la marca Puma y se hizo amigo de leyendas como Pelé y Maradona.

Televisión Canaria y Prensa Ibérica presentan este martes el estreno del documental ‘Hans, el Rey Puma’

​Coincidiendo con el estreno en el Auditorio, el documental coproducido Radio Televisión Canaria (RTVC) y Mediareport (Prensa Ibérica) con el apoyo de la productora Ailalelo y el Gobierno de Canarias, estará disponible a esa misma hora de forma simultánea en Canarias Play, la plataforma digital de RTVC.

El documental narra la trayectoria de Henningsen, quien emigró a Brasil en 1954 y terminó convirtiéndose en el hombre de confianza de leyendas del fútbol mundial, y revela cómo este isleño fue el cerebro detrás de hitos históricos como la icónica imagen de Pelé atándose sus botas Puma en el Mundial de México en 1970, una maniobra maestra que puso la marca deportiva en el mapa mundial y cambió para siempre la guerra comercial entre Puma y Adidas.

​Brasil, Argentina y Alemania

Con una duración de 90 minutos, la obra dirigida por Fernando Ureña recorre escenarios en Brasil, Argentina y Alemania para reconstruir la vida de este periodista que convirtió a los futbolistas en marcas globales, y cuenta con testimonios inéditos de familiares, periodistas deportivos de prestigio y campeones del mundo que convivieron con Henningsen en los vestuarios más exclusivos del planeta.

Esta colaboración entre RTVC y Prensa Ibérica busca devolver al imaginario colectivo la historia de uno de los canarios más influyentes y, a la vez, más desconocidos del siglo XX.

Tras su estreno, Televisión Canaria emitirá al día siguiente, el miércoles 22 de abril, a las 22:30 horas, el documental ‘Hans, el Rey Puma’ que, además, dará el salto al ámbito nacional e internacional y está previsto que a partir del próximo mes de junio se incorpore al catálogo de Movistar Plus, permitiendo que la historia del tinerfeño que puso a sus pies a las leyendas del fútbol llegue a una audiencia global.