Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 21 de abril

Este martes predominará los cielos nubosos en el interior y vertiente este de las islas más montañosas por la tarde donde son probables lluvias débiles y ocasionales. No se descarta que pueda caer alguna gota por el norte y medianías del sur de Tenerife y Gran Canaria. La calima en las islas más orientales remitirá significativamente durante la jornada.

Imagen RTVC

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, sobre todo será más notable en las máximas en las islas orientales y Tenerife. El viento soplará del noroeste moderado y por la tarde girará a componente norte. Será de componente oeste en altas cumbres.

Y en el mar, predominará le mar de fondo en costas abiertas al norte y litoral oeste de El hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote donde las olas podrían superar el 1,5m especialmente a últimas horas. En el resto de costas predominará las áreas de marejada, salvo en costas del este de Tenerife y del sureste y este de Fuerteventura y Lanzarote donde las olas no llegarán al 1m.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Intervalos nubosos matinales tendiendo a nuboso o muy nuboso por la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en el noreste por la tarde. Viento del noroeste entre flojo y moderado girando a componente norte por la tarde. Temperaturas frescas.

La Palma: Cielos nubosos que tenderá a muy nuboso por la tarde sobre todo en el norte y este. Donde son probables lluvias débiles y ocasionales por la tarde. Viento del noroeste moderado y rolará a componente norte. Temperatura máxima que rondará los 22ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos con claros al mediodía. Se nublará por la tarde. Viento de noroeste entre flojo y moderado y temperaturas que irán desde de los 16ºC a los 23ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos que tenderá a muy nuboso por el norte. En el resto nuboso o muy nuboso donde son probables lluvias débiles y ocasionales sobre todo en el este. Se abrirán claros en horas centrales por el norte. Viento en general flojo del noroeste y girará a componente norte por la tarde. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos por el noroeste. En el resto, nuboso a muy nuboso. Probables lluvias débiles y ocasionales en el este y medianías del sur. No se descarta alguna gota en el norte. Viento del noroeste entre flojo y moderado y temperatura máxima que rondará los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Nuboso tendiendo a intervalos nubosos al mediodía. Se abrirán amplios claros en el interior y sur por la tarde. Calima en notable disminución. Viento del noroeste moderado y temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 22ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos Muy nuboso a primeras horas que tenderá a intervalos nubosos. Se abrirán claros por la tarde en la vertiente este. Viento moderado del noroeste sin descartar alguna racha intensa en Teguise o Haría. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 23ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nubosos que tenderá a poco nuboso por la tarde. Viento de del noroeste entre flojo y moderado y temperaturas que irán desde los 18ºC a los 23ºC en Caleta de Sebo.