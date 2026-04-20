Costa Adeje Tenerife vs Sevilla F | J26 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs Sevilla F. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 26 de abril. Partido correspondiente a la J26 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Costa Adeje Tenerife y Sevilla F se enfrentan este domingo 26 de abril a las 12:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 26 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Sevilla F | J26 Liga F

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 0-0 en su visita al SD Eibar. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el Sevilla F perdió 2-1 en el partido de liga ante el DUX Logroño. El equipo se encuentra séptimo con 39 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y Sevilla F

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 46 puntos. Por su parte, el equipo andaluz ocupa la séptima posición, con 39 puntos, siete puntos por debajo del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y Sevilla F

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF, el Costa Adeje Tenerife ha ganado los cinco. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partidos ganados de los últimos cinco, habiendo perdido uno y empatado otro. Sin embargo, el equipo sevillano llega a este enfrentamiento tras haber perdido sus últimos tres partidos.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Sevilla F

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