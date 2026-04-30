La Exposición Regional, enmarcada en las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, reúne 83 casetas y un amplio programa cultural hasta el lunes

El García Sanabria acoge la XLIX Exposición Regional de Flores, Plantas, Artesanía y Libros.

El parque García Sanabria se convierte desde este jueves en el epicentro de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife con la inauguración de la XLIX Exposición Regional de Flores, Plantas, Artesanía Tradicional Canaria y Libros, que permanecerá abierta al público hasta el próximo lunes en horario de 11:00 a 21:00 horas.

Además, el acto contó con la presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias.

La muestra reúne un total de 83 casetas distribuidas por el parque, con espacios dedicados a flores y plantas, gastronomía y artesanía, a los que se suman las 31 casetas de la Feria del Libro.

Actuaciones folclóricas

Además, el programa incluye actividades como actuaciones folclóricas, funciones de Los Gorgoritos, concursos infantiles y la exposición “Alivio de luto”, consolidando esta cita como uno de los eventos más destacados del calendario festivo de la capital tinerfeña.

Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el fin de semana, con propuestas dirigidas a todos los públicos y la participación de distintos grupos folclóricos.

La clausura tendrá lugar el lunes con la entrega de premios del Concurso de Cruces de Flores Naturales, en una edición que vuelve a poner en valor las tradiciones, la cultura y la artesanía del archipiélago.