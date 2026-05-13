La víctima realizó transferencias y compras creyendo que estaba ayudando a su sobrino

Detenido acusado de estafar más de 62.000 euros por el método ‘familiar en apuros’.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de estafa mediante la modalidad conocida como “familiar en apuros”.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una mujer, quien manifestó haber sido víctima de una estafa continuada que comenzó en junio de 2025. Desde esa fecha comenzó a recibir mensajes y solicitudes de dinero de una persona que creía que era su sobrino, quien le pedía ayuda económica para distintos supuestos problemas y necesidades personales.

Durante meses, la víctima realizó diferentes transferencias bancarias y compras, creyendo que estaba ayudando económicamente a su familiar. Entre las peticiones figuraban supuestos gastos relacionados con un viaje de fin de curso. También con tratamientos médicos, ayuda para una vivienda y la compra de distintos objetos.

Cuidador del sobrino de la víctima

La investigación permitió averiguar que el presunto autor de los hechos había trabajado durante unos meses como cuidador del sobrino de la víctima. Sin embargo fue despedido por la familia al no sentirse cómodos con su comportamiento, ya que, además solicitaba dinero de manera frecuente.

Tras su despido, el investigado habría aprovechado la información personal y familiar que conocía del entorno para hacerse pasar por el sobrino de la victima mediante mensajes y solicitudes económicas. Lograba así ganarse su confianza y mantener el engaño durante meses.

La investigación se destapó cuando durante una reunión familiar, el sobrino manifestó desconocer completamente las solicitudes realizadas en su nombre. La investigación finalizó con la identificación y detención del sospechoso, ascendiendo el importe total de las transferencias y campos finalmente a 62.755 euros.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.