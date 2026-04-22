Detenido por apuñalar a un conocido en Jinamar

Está acusado de tentativa de homicidio al dejar a la víctima con varias lesiones por arma blanca en el tórax

Panorámica de Jinamar. Imagem de archivo.

Agentes de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, han detenido a un varón, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, ocurrido en la tarde del pasado 17 de abril, en la vía pública. Allí se produjo una agresión con arma blanca en el barrio de Jinamar.

Tras el aviso recibido a través de la Sala CIMACC 091, varias patrullas policiales se desplazaron al lugar. Allí recabaron el testimonio de un testigo que manifestó haber observado a un varón, acompañado de una mujer, huir precipitadamente portando un cuchillo.

Herida de arma blanca en el tórax

La víctima, presentaba según el parte médico, dos heridas de arma blanca en el tórax. Tuvo que ser trasladada de urgencias al Hospital Insular, donde quedó ingresada siendo su evolución estable y, en principio, no se teme por su vida.

La Policía Nacional activó el protocolo de actuación para delitos violentos. Acordonó la zona para la preservación de vestigios, y los especialistas de Policía Científica realizaron la correspondiente inspección ocular.

Los agentes de Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación, y fruto de las gestiones practicadas y de la información recabada, lograron, tras montar un dispositivo de búsqueda identificar y localizar al sospechoso, procediendo a su detención como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio.

Ingreso en prisión

Según la investigación, el arrestado y la víctima se conocían, y la agresión se originó tras una discusión previa, en presencia de la pareja de la víctima, y fue escalando en intensidad y hasta desembocar en el posterior apuñalamiento.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien ha decretado su ingreso en prisión.