El detenido llegó a manipular el vehículo de su ex pareja colocando un dispositivo localizador

Vehículo de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el sur de Tenerife a un hombre, ex pareja de la víctima, como presunto autor de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género.

La investigación se inició tras recibir la denuncia de la víctima. Manifestó que, tras la ruptura sentimental con su ex pareja, comenzó a sufrir conductas de seguimiento y control por parte del mismo. Eso le generó una situación de temor e inquietud.

La denunciante relató que en una de esas ocasiones en las que “casualmente” se lo volvía a encontrar cuando ella se dirigía a su coche, el detenido la acompañó hasta éste negándose a abandonar el lugar aunque ella se lo pidiese. La afectada se dio cuenta de que el coche no arrancaba. Tuvo que llamar a un familiar para que acudiese al lugar, momento en el que finalmente el investigado se marchó.

Dispositivo de localización oculto

Posteriormente, se personó el servicio de grúa en el lugar. Tras realizar las oportunas comprobaciones, el operario se percató de que la batería del vehículo había sido desconectada. Ese mismo día, y tras recibir una alerta en su teléfono móvil, la denunciante realizó un registro en el automóvil, encontrando un dispositivo de localización oculto en la rueda de repuesto del maletero.

Por estos hechos, la víctima decidió interponer denuncia, dejando claro su temor y sospechas aunque sin poder asegurar la autoría de su ex pareja.

Por parte del grupo de investigación especializado se inició la investigación correspondiente, consiguiendo localizar una cámara de seguridad que captaba la zona donde la mujer había estacionado su vehículo ese día y los agentes pudieron observar a un hombre que accedía tanto al interior del maletero, donde apareció el dispositivo localizador como a la zona del motor, donde fue manipulada la batería. En base a las gestiones policiales realizadas, se pudo identificar al presunto autor, logrando posteriormente su localización y detención.

Orden de alejamiento

Tras su pase a disposición judicial, y gracias a las pruebas videográficas aportadas y como consecuencia al reconocimiento de los hechos por parte del detenido, la víctima obtuvo una orden de alejamiento, decretando la Autoridad Judicial la colocación de un dispositivo telemático de control (pulsera electrónica) para el encausado a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas.

Con la actuación coordinada y especializada de los agentes actuantes se ha logrado no solo la detención del presunto autor, sino la adopción de medidas cautelares judiciales de alto nivel de protección.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales. Y recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho de esta naturaleza.