Amplio despliegue policial por el Rally Islas Canarias

El operativo desplegado por la Policía Nacional se desarrollará entre los días 23 y 26 de abril en distintos puntos de Gran Canaria dentro del ámbito competencial policial

Despliegue policial por el Rally Islas Canarias. Imagen Policía Nacional

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del 50º Rally Islas Canarias, prueba puntuable del Campeonato del Mundo, que ya se celebra en distintos municipios de Gran Canaria, teniendo como centro neurálgico el entorno del Estadio de Gran Canaria.

Para el desarrollo del operativo, según informa un comunicado, se ha establecido una orden de servicio específica con motivo de este evento, en la que se recogen las medidas de seguridad, organización y coordinación de las distintas unidades policiales participantes.

Los actos vinculados al evento comenzaron el pasado 18 de abril con la realización de pruebas previas y test, extendiéndose el programa oficial hasta el día 26, incluyendo tramos cronometrados, sectores de enlace y diferentes eventos paralelos.

Dentro del dispositivo, uno de los primeros actos tuvo lugar el día 22 de abril con la presentación oficial de los participantes en la Plaza de Santa Ana, donde se congregaron vehículos y público en un espacio acotado y controlado. Posteriormente, el día 23 de abril se celebró el tramo espectáculo en el Estadio de Gran Canaria, donde se establecieron controles de acceso, medidas de seguridad y presencia policial reforzada desde horas previas a la apertura al público.

Durante los días centrales de la competición, se desarrollaron distintos tramos en zonas como Maspalomas, con recorridos que abarcan desde Ayacata hasta el entorno de Fataga, así como eventos paralelos en el anexo del estadio, donde se han previsto actos de exposición y concentración de público con horarios amplios de asistencia.

Varias unidades de la Policía Nacional

El dispositivo cuenta con la participación de diversas unidades de la Policía Nacional, entre ellas la Unidad de Intervención Policial (UIP), encargada del control de masas y respuesta ante incidentes; la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) y Grupos Operativos de Respuesta (GOR), así como la Unidad de Guías Caninos y la Unidad de Subsuelo, responsables de las labores de inspección y seguridad preventiva. Asimismo, el equipo TEDAX y los Medios Aéreos colaboran en tareas de vigilancia, control y prevención de riesgos.

Despliegue policial por el Rally Islas Canarias. Imagen Policía Nacional

El operativo tiene como objetivo garantizar la celebración pacífica y ordenada de todos los actos programados, prestando especial atención a las zonas de mayor concentración de personas, en un contexto marcado por el nivel 4 de alerta antiterrorista vigente.

El Jefe Superior de La Policía Nacional en Canarias ha acudido personalmente a los distintos puntos del dispositivo para supervisar su desarrollo y coordinación, destacando la importancia de este despliegue policial para garantizar la seguridad de un evento de carácter internacional con gran afluencia de público.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo coordinado durante todo el evento, reforzando la seguridad ciudadana y asegurando el normal desarrollo de esta cita deportiva de carácter internacional.