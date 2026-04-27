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Investigan un cadáver calcinado hallado en el sur de Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El cadáver calcinado se encontraba en el interior de una chabola, en Maspalomas, en la que los bomberos tuvieron que intervenir tras un incendio

Agentes de la Policía Nacional. Investigación cadáver calcinado en Maspalomas. Imagen de recurso.
Imagen de archivo de la Policía Nacional. Imagen Policía Nacional

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver calcinado en Gran Canaria y no descarta la posibilidad de una muerte violenta, aunque por el momento todas las hipótesis permanecen abiertas. El suceso se produjo en la tarde de este domingo en Maspalomas, en el sur de la isla, después de que se declarara un incendio en una chabola.

Tras sofocar las llamas, los bomberos localizaron en el interior de la construcción el cuerpo sin vida de un hombre completamente calcinado. El descubrimiento activó el protocolo judicial y la intervención de los agentes, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora, no se ha procedido a la identificación del cadáver y se está a la espera de los resultados de la autopsia, que serán determinantes para confirmar si la muerte se produjo antes o como consecuencia del incendio. Las diligencias continúan abiertas mientras los investigadores recaban indicios en el lugar del suceso.

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