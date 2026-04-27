Detenidos tres jóvenes por robos violentos en Puerto de la Cruz

La Policía Nacional arresta a un hombre y dos mujeres por asaltar a peatones de madrugada en el centro del municipio

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este lunes a tres personas en Puerto de la Cruz por cometer robos con violencia. Los sospechosos abordaban a sus víctimas durante la madrugada en la zona centro para sustraer dinero y objetos personales. La investigación comenzó en marzo tras recibir varias denuncias que alertaban sobre la agresividad de los asaltantes.

Detenidos los tres presuntos autores de robos con violencia cometidos en el Puerto de la Cruz (Tenerife) / Policía Nacional

La operación policial arrancó a mediados de marzo tras la primera denuncia ciudadana. La víctima relató que varios individuos la abordaron con gran agresividad en plena calle. Los asaltantes la obligaron a sacar dinero de un cajero automático cercano bajo amenazas constantes.

Los delincuentes utilizaron un arma blanca para intimidar a la persona asaltada. Durante el forcejeo, los autores propinaron una paliza violenta a la víctima. Los servicios de urgencias sanitarias atendieron a la mujer debido a la gravedad de sus lesiones.

El grupo criminal actuaba siempre con el mismo patrón en el casco urbano. Elegían momentos de escasa vigilancia para asegurar el éxito de sus delitos. La coordinación entre los tres implicados facilitaba la sumisión rápida de las víctimas.

Otras víctimas y denuncias

La Policía Nacional recibió dos denuncias adicionales con relatos prácticamente idénticos. Los ciudadanos describieron escenas de mucha tensión e intimidación en el mismo sector. Los ladrones exigían dinero en efectivo y dispositivos móviles de forma inmediata.

En estos casos, los delincuentes también emplearon la violencia física contra los peatones. El uso de la fuerza bruta se convirtió en la marca personal del grupo.

Los investigadores analizaron los testimonios para trazar el perfil de los atacantes. Las coincidencias en las descripciones permitieron centrar la búsqueda en el entorno hotelero local. El equipo policial trabajó intensamente para localizar el refugio de los sospechosos.

Localización y medidas judiciales

Los agentes identificaron finalmente a los autores en el hotel donde se hospedaban. El dispositivo policial culminó con el arresto de un varón y dos mujeres. Los tres participaron de forma activa en cada uno de los asaltos denunciados.

Tras el registro, los efectivos policiales trasladaron a los implicados a las dependencias oficiales. Los detenidos pasaron después a disposición de la autoridad judicial competente. Finalmente, el magistrado decretó el ingreso en prisión provisional para dos de los arrestados.