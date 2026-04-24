La investigación se inició tras detectarse un aumento significativo de las denuncias por robo de teléfonos móviles en los días del Carnaval

Móviles recuperados por la Policía Nacional. Imagen cedida por la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han recuperado un total de 56 teléfonos móviles de alta gama sustraídos durante la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y han detenido a dos hombres por su presunta implicación en los hechos.

La investigación se inició tras detectarse un aumento significativo de las denuncias por robo de teléfonos móviles en los días del Carnaval. Las pesquisas permitieron comprobar que dos de los terminales denunciados como sustraídos figuraban localizados en un mismo recorrido postal: desde la oficina de Correos de Puerto de la Cruz al apartado de Correos en la Carretera General de la Cuesta.

A partir de esta información, los investigadores se desplazaron hasta la oficina de destino y solicitaron al personal examinar la paquetería procedente de Puerto de la Cruz. Allí localizaron tres cajas que, tras ser sometidas al escáner, revelaron un elevado número de dispositivos móviles en su interior.

Detenidos en Madrid

Tras recabar los indicios necesarios, los agentes intervinieron los tres paquetes y solicitaron toda la información relacionada con los mismos, logrando identificar a los remitentes y comprobando que ambos habrían volado a Madrid el mismo día que hicieron el envío.

Posteriormente, y previa autorización judicial, los investigadores procedieron a la apertura de los paquetes, recuperando de su interior un total de 56 teléfonos móviles de alta gama, además de otros efectos como prendas de disfraces o un dron de juguete.

Obtenidos los números IMEI de todos los terminales con la finalidad de identificar a los perjudicados, fueron llamados uno a uno y citados en dependencias policiales para hacerles entrega de los mismos tras comprobar que eran sus legítimos propietarios, devolviéndose un total de 40 móviles y continuando las gestiones para conseguir identificar y entregar los 16 restantes.

Finalmente, los presuntos responsables de los envíos fueron detenidos en Madrid el pasado 13 de abril, siendo puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.