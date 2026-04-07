Renta 2025: Hacienda inicia la campaña con ingresos récord

La campaña de la Renta 2025 arranca con cifras históricas de recaudación y novedades para contribuyentes con rentas bajas y perceptores de paro

Renta 2026: Hacienda inicia la campaña con ingresos récord. EFE

La Agencia Tributaria pone en marcha una nueva campaña de la Renta en un contexto marcado por cifras sin precedentes en la recaudación pública. Los ingresos tributarios alcanzaron el último ejercicio los 325.356 millones de euros, impulsados por el crecimiento económico y el aumento de las bases imponibles.

Este volumen consolida el peso del sistema fiscal como principal sostén de los servicios públicos y refuerza su papel en la financiación del Estado.

Dentro del conjunto de ingresos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) continúa siendo la pieza clave. Este tributo representa cerca de la mitad de la recaudación total y mantiene una tendencia al alza en los últimos años, reflejando tanto la evolución del empleo como el incremento de los salarios.

Empieza el 8 de abril

Para los contribuyentes, la campaña supone un trámite obligatorio que puede derivar en devoluciones o pagos adicionales en función de cada caso.

La campaña correspondiente al ejercicio 2025 arranca el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. Desde el primer día se podrá presentar la declaración por internet, mientras que la atención telefónica comenzará en mayo y la presencial en junio.

El calendario escalonado busca evitar colapsos y facilitar que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales de forma ordenada.

Novedades para contribuyentes

Entre las novedades más destacadas, este año se introducen cambios que afectan a colectivos concretos. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo no estarán obligados automáticamente a declarar, al considerarse el paro como un pagador más dentro de los límites habituales.

Además, se incorpora una deducción específica para contribuyentes con rentas más bajas, con el objetivo de reducir su carga fiscal y mejorar la equidad del sistema.