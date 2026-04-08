La consejera de Hacienda reclama al Estado flexibilidad fiscal frente a la crisis en Oriente Medio mientras el PSOE tacha de insuficiente su gestión regional

Matilde Asián exigió este miércoles al Gobierno central 1.600 millones de euros de endeudamiento en el Parlamento de Canarias. La consejera busca paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El Grupo Socialista criticó duramente la falta de planificación y la pobreza de las medidas autonómicas actuales.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián / Gobierno de Canarias

El Ejecutivo canario solicita formalmente una flexibilización de los objetivos de déficit. Asián reclama el mismo margen de endeudamiento del 13 % que posee el Estado. Estos fondos permitirían diseñar nuevos paquetes de apoyo junto a las fuerzas políticas.

La consejera mostró su profunda preocupación por el impacto del conflicto en las islas. Considera vital actualizar las entregas a cuenta para evitar pérdidas millonarias este año. El archipiélago dejaría de percibir unos 1.200 millones de euros sin esta actualización ministerial.

Asián criticó que el Estado solo aporte 15 millones de euros como compensación. Esta cifra resulta insuficiente para adaptar las rebajas impositivas al contexto canario. El Gobierno central olvidó las singularidades canarias en su último decreto ley estatal.

Críticas a la gestión estatal

La consejera lamentó los errores cometidos en la bajada del impuesto sobre hidrocarburos. El Estado excluyó a los transportistas canarios de la ayuda de 20 céntimos. Solo los agricultores de las islas percibirán este beneficio según la normativa vigente.

El Gobierno regional valora el reciente alto el fuego tras la tensión en Irán. Sin embargo, las razones para solicitar más financiación estatal siguen siendo muy sólidas. El archipiélago necesita recursos propios para combatir la inflación y el encarecimiento energético.

Asián defendió la necesidad de autonomía financiera ante los «borrones» del Ejecutivo central. Las medidas nacionales sobre el IVA no afectan directamente al sistema canario. Por ello, la Hacienda canaria urge al Estado a transferir fondos compensatorios.

El PSOE denuncia pasividad

El diputado socialista, Manuel Hernández, reprochó a la consejera su falta de anticipación ante la crisis. Hernández acusó al Gobierno canario de culpar siempre a Madrid. Asegura que la ciudadanía ya siente los efectos bélicos en su economía diaria.

El Grupo Socialista calificó de «pobre y decepcionante» el decreto ley autonómico presentado. Ironizaron sobre la escasa utilidad de bajar el IGIC a productos como la mantequilla. Hernández afirmó que tardaron menos tiempo en bajar impuestos a las rentas altas.

La oposición propone alternativas como prestaciones extraordinarias para la renta de ciudadanía. También sugieren deducciones en el IRPF y avales específicos para las pymes. Estas medidas reforzarían el escudo social frente a la subida general de precios.