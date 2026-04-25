El servicio incluye el refuerzo del número de socorristas en el municipio de Valverde durante los fines de semana de julio y agosto
El Ayuntamiento de Valverde ha adjudicado por un importe total de 64.379,60 euros el contrato del servicio de prevención, vigilancia y socorrismo en las zonas de baño del municipio para el verano de 2026, con una duración de tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.
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Según ha informado el consistorio, este servicio permitirá garantizar la seguridad en las zonas de baño de La Caleta, El Tamaduste, el Puerto de La Estaca, el Charco Manso y Timijiraque.
Fines de semana
El servicio incluye el refuerzo del número de socorristas durante los fines de semana de julio y agosto.
El alcalde de Valverde, Carlos Brito, ha señalado que con este contrato “garantizamos playas seguras y un servicio esencial para vecinos y visitantes durante la temporada estival”.