El servicio incluye el refuerzo del número de socorristas en el municipio de Valverde durante los fines de semana de julio y agosto

El Ayuntamiento de Valverde ha adjudicado por un importe total de 64.379,60 euros el contrato del servicio de prevención, vigilancia y socorrismo en las zonas de baño del municipio para el verano de 2026, con una duración de tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.

Imagen archivo RTVC.

Según ha informado el consistorio, este servicio permitirá garantizar la seguridad en las zonas de baño de La Caleta, El Tamaduste, el Puerto de La Estaca, el Charco Manso y Timijiraque.

Fines de semana

El servicio incluye el refuerzo del número de socorristas durante los fines de semana de julio y agosto.

El alcalde de Valverde, Carlos Brito, ha señalado que con este contrato “garantizamos playas seguras y un servicio esencial para vecinos y visitantes durante la temporada estival”.