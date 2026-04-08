Los loteros acusan a la entidad estatal de bloquear las negociaciones mientras el 15% de las administraciones roza la quiebra técnica

La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL) rompió este miércoles relaciones con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El colectivo denuncia en Madrid que la falta de una revisión económica estructural tras veinte años de parálisis pone en peligro 11.000 establecimientos.

Administración de Loterías nº 32 / ANAPAL

Esta decisión llega después de que la entidad pública rechazara actualizar las comisiones de una red que gestiona el 97 % de sus ventas.

Un conflicto que bloquea el futuro

La principal asociación de loteros considera que el diálogo con Loterías está totalmente agotado tras la última negativa oficial. Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, afirma que la empresa pública apuesta ahora mismo contra su propia red de ventas. El directivo califica esta actitud de incomprensible e ilógica para cualquier compañía privada en el mercado actual.

El modelo económico que rige los establecimientos lleva más de dos décadas sin recibir ninguna actualización relevante. Los gestores aseguran que la sostenibilidad del sistema está en riesgo por el desfase con la realidad económica de hoy. Por ello, exigen una revisión profunda que garantice la supervivencia de estos negocios familiares y autónomos.

La red integral aporta casi 8.000 millones de euros anuales, lo que representa el 77 % de las ventas totales de la sociedad. Gracias a esta recaudación, el Estado obtuvo un beneficio neto superior a los 2.400 millones de euros durante el pasado 2024. ANAPAL lamenta que SELAE tensione a las microempresas en lugar de fomentar este producto con tanto arraigo cultural.

Radiografía de una crisis sectorial

Un estudio reciente de la asociación revela que el 44 % de las administraciones españolas se encuentra ya en niveles de alerta. La encuesta, realizada a 283 administradores, muestra una creciente presión económica que deteriora la rentabilidad de forma progresiva. Además, el 15 % de los locales admite que su viabilidad comercial corre un riesgo directo e inminente.

Los datos económicos reflejan que más de la mitad de los profesionales vio cómo sus beneficios disminuían durante el último ejercicio. Solo un escaso 8 % de los encuestados logró aumentar su rentabilidad en este escenario de estancamiento estructural. Mientras tanto, el 40 % de los negocios sobrevive sin posibilidad de crecimiento por la falta de márgenes comerciales.

Esta situación golpea con especial dureza a los establecimientos situados en entornos rurales o con menor volumen de ventas. El colectivo advierte que peligra la capilaridad territorial del sistema de juego público y la calidad del servicio ciudadano. Igualmente, la crisis amenaza miles de puestos de trabajo estables que el sector genera en todo el territorio nacional.

Defensa del sistema público

ANAPAL defiende un modelo de juego responsable que evite hábitos nocivos como la ludopatía en sus estructuras de marketing. La asociación recuerda que la Lotería Nacional constituye una seña de identidad propia para la sociedad española. Por este motivo, trabajan para proteger los derechos de los administradores y asegurar el beneficio de la profesión.

La propia memoria anual de SELAE reconoce que la red profesional de ventas es uno de sus puntos fuertes. El documento destaca que la profesionalidad y la distribución geográfica de los locales consolidan el liderazgo absoluto de la marca. Sin embargo, los loteros sienten que las últimas decisiones de los Gobiernos perjudican gravemente al sector.

Finalmente, el problema trasciende al colectivo y afecta directamente al corazón del sistema público de Loterías y sus ingresos. La red de 4.100 administraciones constituye la base del sistema de distribución gracias a su relación de confianza con millones. El sector reclama una solución urgente para no destruir un motor económico que financia servicios públicos esenciales.