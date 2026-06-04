El único premio de Primera Categoría del sorteo del jueves de La Primitiva se validó en Tenerife y deja un premio de más de 1,3 millones

Un acertante de La Primitiva gana más de 1,3 millones de euros en San Cristóbal de La Laguna. Europa Press

Un boleto de La Primitiva validado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna ha resultado agraciado con el único premio de Primera Categoría (seis aciertos) del sorteo celebrado este jueves, lo que deja un premio superior a 1,3 millones de euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el agraciado percibirá un total de 1.302.539,42 euros tras acertar la combinación ganadora formada por los números 38, 32, 35, 25, 16 y 40.

Agraciado con el único premio de Primera Categoría

El boleto se selló en el Despacho Receptor nº 68.150, situado en la Carretera General Norte, en el kilómetro 13.

El sorteo de este jueves contó con una recaudación total de 10,7 millones de euros y dejó además el número complementario 18, el reintegro 9 y el Joker 1747075.