‘La Retranca’ analiza los giros del ‘caso Plus Ultra’ y las candidaturas a las capitales canarias

El espacio de Televisión Canaria debatirá también sobre los ahogamientos en las islas y el Mundial 2030 este jueves a las 22:30 horas

El programa ‘La Retranca’ de Televisión Canaria aborda el cambio de guion en el ‘caso Plus Ultra’ este jueves 23 de julio a las 22:30 horas. La disposición del administrador de Análisis Relevante, Julio Martínez, a colaborar con la Justicia, señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como la persona que “marcaba los pasos a seguir” en el rescate de la aerolínea, vuelve a sacudir el escenario político nacional. Todo ello después de que la declaración de Martínez este mismo martes ante el juez Calama en la Audiencia Nacional vuelva a poner el foco en el expresidente, quien en repetidas ocasiones había negado su vinculación con dicha operación.

El penúltimo programa de la temporada, presentado en directo por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, desgranará además en el plano político cómo llegan los principales partidos a la carrera hacia las elecciones locales de mayo de 2027. Concretamente, el espacio analizará las candidaturas ya confirmadas para las Alcaldías de las dos capitales canarias, como las apuestas del actual consejero de Educación, Poli Suárez, y al expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, para Las Palmas de Gran Canaria, así como los nombres que aún quedan por confirmar y las alianzas que pueden tejerse para obtener mejor rédito electoral.

Por otro lado, en pleno mes de julio, ‘La Retranca’ abordará la problemática de los accidentes acuáticos en las islas y el incremento en las cifras de ahogamientos registrado en la primera mitad de 2026, evaluando qué medidas se pueden implantar para evitar nuevas víctimas mortales. Para profundizar en estos datos, el programa contará con la participación del presidente de ‘Canarias, 1.500 km de Costa’, Sebastián Quintana.

Seguridad en las costas y el reto del Mundial 2030

Asimismo, el espacio debatirá sobre el inicio de la carrera hacia el Mundial de 2030 con Gran Canaria como sede, analizando los contratiempos surgidos para la remodelación del Estadio de Gran Canaria y el impacto de la apuesta fuera de Marruecos frente a las sedes españolas.

En la mesa de debate de esta semana estarán los periodistas Francisco Pomares y Antonio Salazar junto a la analista Melisa Rodríguez y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez.

El programa también puede seguirse en directo a través del canal de YouTube de RTVC, en La Radio Canaria y en los perfiles oficiales del programa en redes sociales (Instagram: @la_retranca_, X: @LaRetrancaTVC y TikTok: @la.retranca).