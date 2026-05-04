El certamen literario entrega este jueves un galardón de 120.000 euros en Sevilla con una participación récord de originales

Trece autores de Canarias optan este jueves al XXXI Premio de Novela Fernando Lara en el Real Alcázar de Sevilla. El Grupo Planeta y la Fundación AXA organizan este evento cultural para premiar una obra inédita entre 1.003 candidatas. La organización dará a conocer el fallo del jurado durante una velada literaria que el público podrá seguir en directo por internet.

Imagen de archivo de la gala de Premio de Novela Fernando Lara 2025. – Joaquin Corchero – Europa Press – Archivo

El certamen alcanza su trigésima primera edición con una altísima participación nacional e internacional. La obra ganadora recibirá una dotación económica de 120.000 euros y el Grupo Planeta asumirá su publicación. Por este motivo, el premio destaca como uno de los más importantes en el panorama de las letras actuales.

Participación y origen de las obras

El concurso ha recibido un total de 1.003 novelas originales procedentes de diversos puntos del planeta. En concreto, España aporta 509 manuscritos, de los cuales trece llevan la firma de autores residentes en el archipiélago canario. Madrid encabeza la lista nacional con 111 obras, seguida por Andalucía con 83 y Valencia con 65 textos presentados.

Además, el premio goza de un gran prestigio fuera de nuestras fronteras al atraer el talento de otros continentes. América del Sur destaca con 309 propuestas, mientras que América del Norte suma 91 y América Central aporta 56 obras. Por su parte, el resto de Europa participa con 29 títulos y África cuenta con tres representantes en la lista.

Esta diversidad geográfica asegura una competición reñida y variada en cuanto a estilos y temáticas literarias. Los organizadores celebran el éxito de convocatoria de este año tras analizar la procedencia de todos los trabajos recibidos. Asimismo, existen seis novelas cuya procedencia exacta todavía no figura en los registros oficiales de la entidad.

El jurado y la resolución del premio

Un grupo de expertos de reconocido prestigio integra el jurado encargado de elegir la novela vencedora este jueves. Los escritores Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Nativel Preciado y Pere Gimferrer valoran actualmente los textos finalistas. Emili Rosales completa este equipo editorial y ejerce las funciones de secretario con derecho a voto en la deliberación.

El Real Alcázar de Sevilla acogerá el acto principal donde los asistentes conocerán el título de la novela premiada. Los interesados podrán seguir el evento mediante la emisión en streaming desde la web oficial de Planeta de Libros. Además, las redes sociales YouTube, Facebook y X retransmitirán la ceremonia en vivo para todo el mundo.

La cita con la literatura empezará a partir de las 23:15 horas, momento en el que arrancará la cobertura digital. Entonces, los amantes de la lectura descubrirán si el talento canario logra hacerse con este importante reconocimiento internacional. El acuerdo entre Planeta y Fundación AXA mantiene así su firme compromiso con el fomento de la cultura.