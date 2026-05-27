La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y CaixaBank presentan un boletín económico con síntomas de moderación empresarial

La economía canaria creció un 3 % durante el primer trimestre de 2026 en el Archipiélago gracias al impulso del turismo y el consumo interno. Los expertos de ambas instituciones presentaron este miércoles un informe que refleja una ligera desaceleración respecto a los meses anteriores. Los autores del documento advierten sobre la aparición de riesgos externos y trabas burocráticas que frenan la inversión privada.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago superó en tres décimas la media registrada en el conjunto de España. Sin embargo, la cifra final muestra una ligera desaceleración respecto al cierre del año pasado. Los analistas detectan las primeras señales de moderación debido a la inflación y a los costes energéticos globales.

Motores del crecimiento

El turismo repuntó con fuerza y actuó como el principal motor de la actividad económica en las islas. Las oficinas registraron un récord histórico de 4.482.498 turistas extranjeros, hasta marzo. No obstante, el ritmo de llegadas perdió cierta intensidad de manera paulatina con el paso de los meses.

Por otra parte, el consumo de los hogares mantuvo una tendencia muy positiva con un avance del 3 %. Las familias dirigieron sus gastos principalmente hacia sectores como el ocio, la restauración y el comercio minorista. Asimismo, el comercio electrónico aportó un dinamismo crucial para sostener la actividad comercial interna.

Todos los sectores económicos del Archipiélago cerraron el primer trimestre del año con tasas de crecimiento interanual positivas. El sector de la construcción lideró los datos con un incremento notable del 5,5 %. Por detrás se situaron los servicios, la industria y, por último, la agricultura.

Fortalecimiento del empleo

El mercado laboral se consolidó como uno de los pilares básicos de la economía durante este periodo. La Encuesta de Población Activa situó el número total de personas trabajadoras en un millón sesenta mil. Este volumen de ocupación supone un récord histórico para el mercado de trabajo de la comunidad autónoma.

Además, el volumen de personas desempleadas bajó en más de veintitrés mil ciudadanos respecto al año precedente. La tasa de paro disminuyó hasta colocarse en el 11,4 % al finalizar el mes de marzo. Esta cifra sitúa a las islas en niveles de desempleo muy similares a los registrados en 2007.

A pesar de estas buenas cifras, la patronal advierte sobre los peligros de un debilitamiento en la contratación. Una bajada en el empleo alteraría de forma inmediata las previsiones económicas para los próximos meses del año. Por ello, los expertos aconsejan vigilar la evolución de las listas del paro.

Riesgos e incertidumbres

La Cámara de Comercio alertó sobre la existencia de importantes trabas estructurales que limitan la inversión privada. La burocracia excesiva, la falta de vivienda y los cambios normativos dificultan el desarrollo normal de las empresas. Igualmente, las pequeñas compañías sufren la falta de personal y la escasez de relevo generacional.

En el panorama externo, la inestabilidad en Oriente Medio genera preocupación por su impacto directo sobre el crudo. La inflación de los carburantes perjudica de manera seria al transporte y eleva los costes de los negocios. Además, existe temor por una posible pérdida de frecuencias aéreas con los países emisores.

Finalmente, las previsiones de la institución empresarial sitúan el crecimiento para todo 2026 cerca del 2 %. Este escenario moderado dependerá de la inestabilidad política nacional y de los tipos de interés en Europa. Las islas necesitan avanzar hacia un modelo económico mucho más competitivo, productivo y resiliente.