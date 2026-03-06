Las exportaciones canarias a EEUU representan solo el 2,9% del comercio exterior y la Cámara recomienda diversificar mercados

La Cámara de Santa Cruz ve un impacto moderado de un embargo de EEUU. Europa Press

La Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife considera que el impacto de un posible embargo de Estados Unidos sobre empresas españolas sería moderado.

Señala que, aunque el mercado estadounidense es relevante para ciertos sectores industriales y tecnológicos, su peso dentro del comercio exterior canario es limitado. Por ello insiste en la importancia de diversificar los mercados internacionales y reducir la exposición a tensiones geopolíticas.

En 2025, las exportaciones de Canarias a Estados Unidos alcanzaron 89 millones de euros, apenas el 2,9% del comercio exterior del archipiélago. La Unión Europea concentra el 39% de las exportaciones y el Reino Unido el 3,1%.

Importaciones en 206 millones de euros

La mayoría de las ventas a Estados Unidos corresponden a productos industriales y tecnológicos con 76 millones, seguidos por bienes de consumo con 7,5 millones, productos agroalimentarios con 4,4 millones y bebidas con menos de un millón.

Las importaciones desde Estados Unidos ascendieron a 206 millones de euros, dejando un saldo comercial negativo de 117,4 millones. La mayor parte corresponde a productos industriales y tecnológicos con 187 millones, mientras que bienes de consumo suman 9,9 millones y productos agroalimentarios 8,4 millones.

Entre los principales productos importados destacan combustibles, material de defensa, equipamiento de navegación aérea, pasta de papel e instrumental médico y quirúrgico.