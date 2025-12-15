La deuda de la comunidad autónoma es de un 10,8 %

Canarias terminó el tercer trimestre con una deuda de 6.534 millones de euros, 230 menos que en junio, lo que la sitúa como la segunda comunidad menos endeudada del país en términos comparables, con el equivalente al 10,8 % de su producto interior bruto (PIB).

Canarias termina el tercer trimestre como la segunda comunidad con menos deuda. Imagen de Europa Press

Según datos publicados por el Banco de España este lunes, la deuda pública española marcó un nuevo récord en el tercer trimestre del año al alcanzar los 1.709.330 millones de euros, 18.408 millones más que en el segundo trimestre y 73.599 millones más que en el mismo periodo de 2024.

A pesar de este máximo histórico, el crecimiento económico ha permitido que la ratio de deuda sobre el PIB haya caído hasta el 103,2 %, dos décimas menos que en el trimestre anterior y un punto menos que hace un año.

Deuda nacional

La administración central acumulaba al cierre del tercer trimestre una deuda récord de 1,57 billones de euros, un 94,8 % del PIB, tras sumar 23.021 millones con respecto al trimestre anterior.

En cambio, redujeron su endeudamiento las comunidades autónomas -en 4.001 millones, hasta los 338.804 millones, el 20,4 % del PIB- y las corporaciones locales -en 861 millones, hasta los 22.477, un 1,4 % del PIB-.

La Seguridad Social bajó levemente su endeudamiento, en 5 millones, hasta 126.173 millones de euros, un 7,6 % del PIB.