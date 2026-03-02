El PIB del archipiélago superó en siete décimas al del conjunto de España impulsado por el consumo interno y el turismo

La economía canaria experimentó un notable crecimiento durante el pasado año 2025, logrando situarse por encima de la media nacional. El gasto por turista extranjero creció un 6,8 %, marcando un récord histórico para las islas.

El Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago registró un incremento total del 3,5 % al cierre del ejercicio. Así lo ha dado a conocer la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife durante la presentación de su boletín de coyuntura económica.

Este sólido dato sitúa a la economía de las islas siete décimas por encima del crecimiento experimentado por el conjunto de España.

Comercio al alza y récord en turismo

El análisis pormenorizado por sectores refleja un comportamiento muy positivo en áreas que son fundamentales para el tejido productivo isleño. El comercio, uno de los grandes termómetros del consumo, experimentó un crecimiento anual de casi el 4 %, mientras que la industria subió un 1,2 %.

Por su parte, el turismo volvió a ejercer de manera contundente como el principal motor económico del archipiélago. El sector turístico registró un aumento del 3 % en el número de visitantes extranjeros llegados a Canarias.

Además, el indicador más celebrado ha sido el gasto por turista, que creció un 6,8 %, lo que supone alcanzar un récord histórico para el destino.

Las claves del éxito económico

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha analizado los factores que han hecho posible este balance.

Sesé ha señalado que este escenario favorable ha sido propiciado fundamentalmente por el tirón del consumo y, por otro lado, por el excelente comportamiento que ha mantenido el sector turístico durante todo el año.

De cara a este nuevo ejercicio, los analistas consideran que la economía canaria moderará su ritmo, pero seguirá creciendo en torno a un 2 % en 2026.

Incertidumbre ante el nuevo conflicto

A pesar de las buenas previsiones, el sector financiero mantiene la cautela ante la inestabilidad del tablero internacional.

El director territorial de CaixaBank, Manuel Afonso, ha advertido de que la previsión de crecimiento del 2 % dependerá en gran medida del contexto exterior. Afonso ha explicado que esta cifra de crecimiento para 2026 se podrá mantener «si esto acaba rápido», en referencia al nuevo escenario internacional.

El directivo ha subrayado que el futuro económico a corto plazo dependerá directamente de la durabilidad y de la profundidad que alcance este nuevo conflicto.