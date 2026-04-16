El sindicato CESM programa paros para los días 30 de abril y 4 de mayo ante la falta de compromisos de Sanidad

El sindicato CESM convoca dos jornadas de huelga en Canarias. Los facultativos protestan por el bloqueo negociador con el Servicio Canario de la Salud. Exigen mejoras laborales, retributivas y contractuales urgentes para todo el colectivo médico.

Convocan a los médicos canarios a dos jornadas de huelga ante el «bloqueo» con el SCS. EFE/Ángel Medina G

El sindicato médico mantiene conversaciones con la Dirección del SCS desde febrero. Sus propuestas técnicas buscan mejorar la Atención Primaria y la Hospitalaria. Sin embargo, la organización advierte que el proceso carece de compromisos efectivos.

La última reunión ocurrió el pasado 6 de abril. El CESM trasladó entonces un bloque de acuerdos mínimos e imprescindibles. El sindicato estableció un plazo de siete días para recibir respuesta.

El plazo terminó sin concretar compromisos reales ni calendarios de ejecución. La organización considera que la negociación está actualmente bloqueada. El colectivo reclama medidas concretas tras meses de trabajo sin resultados.

Exigencias del colectivo médico

Los huelguistas exigen cumplir los acuerdos firmados en octubre de 2023. Estas medidas deben ejecutarse obligatoriamente durante el próximo año 2025. También piden equiparar su carrera profesional a la media nacional.

El sindicato solicita un sistema de traslado abierto y permanente. Quieren implantar listas de contratación dinámicas mediante el sistema de e-curriculum. Este modelo permitiría una captación más eficiente del talento médico.

La plataforma reivindica además un incremento real de las plantillas. Buscan reducir la sobrecarga asistencial para garantizar una atención segura. El sindicato exige mejorar el precio de la hora de guardia.

Un paso hacia el conflicto

El CESM actúa como el sindicato mayoritario del sector en Canarias. Es la única organización con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. Ahora dan por agotada la vía de la negociación ordinaria.

La falta de avances reales obliga a tomar esta drástica medida. El sindicato continuará los contactos únicamente a través del comité de huelga. Los profesionales defienden así sus derechos y la sanidad pública.

El sindicato pide a los médicos del archipiélago secundar los paros. La movilización del 30 de abril coincidirá con la protesta nacional. El Gobierno de Canarias debe asumir su responsabilidad en este conflicto.