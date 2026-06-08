La consejera de Sanidad, Esther Monzón, responde así a la nueva fase de la huelga de médicos

Monzón: «Canarias paga las consecuencias de una mala negociación sanitaria desde Madrid». Efe

La consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, ha lamentado este lunes que Canarias y el resto de comunidades estén «pagando las consecuencias de una mala negociación» del Ministerio de Sanidad con los médicos, que siguen en huelga, lo que afecta «muchísimo» a la atención a pacientes.

Así lo ha considerado Monzón al ser preguntada por el llamamiento que ha hecho el Sindicato Médico Canario a suspender, desde este lunes, en cinco hospitales públicos de las islas la actividad voluntaria fuera de su jornada ordinaria ante la falta de avances en la negociación con el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Ante el inicio de esta nueva fase de la huelga de médicos, la consejera canaria de Sanidad ha asegurado que su departamento «está sentado» con los convocantes de esta protesta «desde hace mucho tiempo», lo que ha llevado a incrementar la plantilla en un 20 %, con 9.000 plazas más en el sistema, aplicar la jornada de 35 horas, poner en marcha el quinto grado de carrera profesional y a avanzar «muchísimo» en la estabilización del personal, por lo que, a su juicio, «desde Canarias se está haciendo todo lo posible».

Estatuto Marco

Sin embargo, ha recalcado que el Estatuto Marco, por el que protestan los médicos, y que ha aprobado el Consejo de Ministros, «es una competencia del Ministerio«, por lo que ha instando a su titular, Mónica García «a que intente tener un diálogo mucho más fluido y, sobre todo, que esté siempre acompañado de un presupuesto porque todo lo que ellos están pidiendo no solamente significa una mejora de sus condiciones laborales, sino también un presupuesto mucho más amplio».

Al respecto, ha resaltado que «Canarias ha ampliado en esta legislatura el presupuesto de Sanidad en cerca de 1.000 millones de euros, y eso con el incremento de personal que ha tenido y con todas las mejoras» aplicadas a los trabajadores de este servicio esencial.

Sobre las negociaciones que mantiene su departamento con los médicos, Monzón ha dicho que el colectivo ha quedado en hacerles llegar «sus reivindicaciones por escrito», unas propuestas que Sanidad analizará con ellos en cuanto la reciba, ha asegurado.

Huelga de ambulancias

Sobre la huelga del personal de ambulancias convocada este lunes y el 19 de junio por los sindicatos CCOO, USO y CSIF en demanda de la actualización de sus salarios y otras mejoras de sus condiciones laborales, tras no lograr el pasado viernes un acuerdo con la parte empresarial del sector, la consejera ha manifestado que se trata de «una huelga contra la patronal«, si bien ha admitido que afectará al SCS.

«Veremos ahora los resultados de la participación de esta huelga, respecto a la que nosotros no podemos hacer nada, sino sufrir nuevamente las consecuencias. Nos hemos reunido tanto con la patronal como con ellos para que lleguen lo antes posible a un acuerdo porque llevan mucho tiempo negociando ese convenio», ha afirmado.