Se trata del tercer consejo interterritorial que pide al Ministerio la necesidad de reconducir el diálogo y solucionar el conflicto

La consejera de sanidad canaria Esther Monzón reclamó este miércoles al Ministerio un nuevo pacto. En representación autonómica, exigió durante el Consejo telemático reiniciar la negociación estatutaria. Esta propuesta unánime pretende finalizar las prolongadas huelgas médicas nacionales.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón / Gobierno de Canarias

Monzón expuso la posición común de todas las Comunidades Autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a “reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS”.

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

Llamamiento al máximo consenso

En este contexto, los responsables de las Consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas muestran su preocupación por esta situación, pues, según el comunicado, repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

“Creemos que un Estatuto Marco, por su trascendencia para el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario, solo puede salir adelante desde el máximo consenso institucional y profesional. Un texto de esta relevancia requiere la implicación y el acuerdo de quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo y de quienes desarrollan diariamente su labor en los servicios de salud”, especifica el texto.

Por todo ello, instan al Ministerio a abrir de nuevo el proceso de negociación “presidido por el diálogo, la lealtad institucional y la voluntad de alcanzar un acuerdo que fortalezca nuestro Sistema Nacional de Salud y garantice la mejor atención posible a los ciudadanos”.

Competencia estatal y antecedentes

Por otra parte, este aviso autonómico supone el tercer posicionamiento conjunto reciente. Las diecisiete comunidades reiteran su exigencia tras mes y medio sin soluciones reales. En realidad, el Ministerio de Sanidad posee la competencia exclusiva del Estatuto. La polémica actualización de esta norma estatal originó las actuales movilizaciones médicas.

Finalmente, Monzón ya propuso una útil mediación independiente el pasado 20 de marzo. Junto a las consejerías de Euskadi y Castilla-La Mancha, intentó desbloquear las tensas negociaciones.