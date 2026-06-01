Los sindicatos denuncian la falta de incentivos en las islas mientras el Gobierno defiende su plan de fidelización actual

Los médicos residentes terminan esta semana su especialización en los hospitales de Canarias. Los sindicatos médicos denuncian la falta de ofertas atractivas por parte del Servicio Canario de la Salud. Por su parte, el Ejecutivo autonómico defiende la eficacia de su programa de fidelización y anuncia incorporaciones inmediatas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las organizaciones profesionales critican con dureza la gestión del Gobierno autonómico respecto a los sanitarios que terminan ahora su formación de especialización. Según los representantes de los trabajadores, la Consejería de Sanidad no ofrece incentivos atractivos para asegurar la permanencia de estos profesionales.

Por este motivo, el secretario general del Sindicato Médico de Canarias, Andrea Levy, muestra su profunda preocupación ante la falta de estabilidad. El portavoz recuerda que los residentes finalizan sus contratos en junio y todavía carecen de propuestas concretas sobre la mesa.

Además, el sindicato lamenta de forma pública que el Servicio Canario de Salud ignore esta situación clave a finales de mayo. La organización teme que los nuevos especialistas decidan abandonar los hospitales canarios debido a la ausencia de contratos estables.

Las atractivas ofertas del norte de España

Esta situación de incertidumbre coincide con la publicación de las excelentes condiciones laborales que plantean otras comunidades autónomas españolas. Distintas regiones compiten intensamente por captar a estos profesionales mediante propuestas económicas y contractuales muy atractivas.

En concreto, Castilla y León asegura estabilidad laboral mediante la firma de contratos atractivos con tres años de duración. Asimismo, Cantabria ofrece salarios anuales de hasta 69.000 euros y el País Vasco garantiza un sueldo base de 59.000 euros.

Como consecuencia de estas cifras, los médicos residentes españoles elogian de forma unánime las condiciones de las autonomías norteñas. El vicepresidente de la Asociación MIR de España, David Cánovas, afirma que estas regiones sí valoran los diez años de esfuerzo formativo.

La defensa del Servicio Canario de la Salud

En respuesta a las críticas, el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, niega de forma tajante las acusaciones sindicales. El responsable califica los reproches de erróneos y defiende la gestión autonómica realizada durante los últimos periodos.

Por consiguiente, el director explica que el archipiélago desarrolla un programa específico de fidelización desde hace ya tres años. El Ejecutivo autonómico destaca que Canarias figura entre las pocas comunidades que planifica y dota presupuestariamente esta medida.

Finalmente, la administración canaria confirma que este plan de retención de talento médico ofrece muy buenos resultados prácticos. Por ello, la dirección prevé la incorporación inmediata de los profesionales autorizados a partir del próximo lunes de junio.