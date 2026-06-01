Los expertos recomiendan precaución extrema a los senderistas debido a la inestabilidad de las rocas por los cambios bruscos de temperatura

Un desprendimiento de piedras provocó ayer domingo el fallecimiento de un hombre en el Macizo de Teno, situado en la isla de Tenerife. Por este motivo, los geólogos advierten sobre el peligro actual en los cauces isleños tras las últimas lluvias. Las autoridades piden a los ciudadanos que extremen la precaución y utilicen siempre material homologado durante sus rutas de montaña.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La erosión constante moldea los espectaculares paisajes de las islas a lo largo de los siglos. Sin embargo, este proceso natural también genera graves peligros para la seguridad de las personas en los senderos. Por ejemplo, un desprendimiento en el barranco de Bujamé causó ayer la muerte de un senderista de 48 años.

Asimismo, las condiciones meteorológicas de los últimos meses aumentan la inestabilidad de las laderas de forma considerable. Los expertos confirman que el riesgo de sufrir accidentes en estas zonas ha crecido durante esta semana. Por lo tanto, los ciudadanos deben mantener la alerta máxima en sus excursiones.

Además, el invierno actual destacó por registrar abundantes precipitaciones y temperaturas muy bajas en todo el archipiélago. Ahora, la llegada repentina del calor primaveral altera directamente la estructura de las piedras en las cumbres. Esta combinación meteorológica facilita la separación de fragmentos rocosos de gran tamaño.

El efecto del calor

El guía especializado en barranquismo, Ricardo Pozuelo, explica que el sol actual calienta con fuerza los cauces de los barrancos. Como consecuencia, las altas temperaturas dilatan la piedra de forma rápida tras el frío invernal. Este fenómeno físico cuartea la superficie y favorece la caída de materiales.

En este sentido, la seguridad absoluta no existe en las actividades de la naturaleza. No obstante, los deportistas pueden minimizar los peligros si siguen las recomendaciones oficiales de los expertos. El estado actual de las paredes requiere una atención constante por parte de los visitantes.

Por todo ello, los profesionales insisten en evaluar el estado del tiempo antes de salir. Las rutas habituales presentan ahora un peligro añadido que los caminantes no deben ignorar en ningún momento. La prevención resulta vital para evitar nuevos sucesos trágicos en las islas.

Equipamiento y formación

El guía de montaña y barrancos, Antonio López, considera fundamental el uso de un calzado específico para caminar por los barrancos. Las botas elegidas deben aportar un agarre óptimo sobre las superficies resbaladizas y mojadas. Además, los deportistas necesitan llevar siempre un arnés de seguridad que esté totalmente homologado.

Del mismo modo, el experto recuerda la obligación de proteger la cabeza con un casco adecuado de montaña. Este elemento reduce el impacto de las piedras pequeñas que caen desde las zonas altas. El uso correcto de estos materiales salva vidas en caso de accidente imprevisto.

Por su parte, el presidente insular de montañismo, Chano Gil, destaca el auge actual de esta práctica deportiva. Por ello, el representante aconseja realizar cursos de formación antes de afrontar descensos complejos. También recomienda la contratación de empresas de turismo activo para garantizar una excursión segura.