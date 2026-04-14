Gran Canaria contará con sensores de alerta de inundaciones en tiempo real

El sistema de inteligencia medirá las variables de las presas, barrancos y cuencas para alertar con antelación de cualquier posibilidad de inundaciones en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para implantar Alertagran 5, el nuevo sistema inteligente de alerta temprana ante inundaciones de seguimiento en tiempo real de presas, barrancos y cuencas con sensores y herramientas avanzadas.

Este contrato se ha otorgado a la empresa Canaragua Concesiones por un importe de 1,27 millones de euros. Cobra especial relevancia tras los últimos episodios de lluvia registrados en Gran Canaria. Estos han vuelto a «poner de manifiesto la vulnerabilidad del territorio ante fenómenos meteorológicos intensos y la necesidad de reforzar los sistemas de anticipación y respuesta».

Así lo ha explicado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en una rueda de prensa en la que se han detallado las diferentes herramientas que incorpora el sistema, que interoperará con plataformas ya en funcionamiento como Datagran, Aquagran y Alertagran y fuentes externas clave. Entre ellas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC).

SIATI: medición en tiempo real

El proyecto se denomina Sistema Inteligente de Alerta Temprana ante Inundaciones (SIATI). Permitirá monitorizar en tiempo real el comportamiento de presas, barrancos y cuencas de riesgo mediante sensores y herramientas avanzadas de análisis.

A partir de esos datos, el sistema podrá generar avisos automáticos y ofrecer predicciones. La idea es que faciliten una respuesta más rápida, precisa y coordinada ante posibles episodios de inundación o de escorrentía.

El objetivo es reducir los tiempos de reacción, aumentar la fiabilidad de la información disponible y reforzar la coordinación entre los servicios de Protección Civil. También la gestión hidráulica y los servicios tecnológicos del Cabildo, ha apuntado el presidente insular.

Este es «un proyecto estratégico para Gran Canaria» porque «permitirá mejorar significativamente la capacidad para anticiparse a situaciones de riesgo y responder con mayor rapidez, precisión y coordinación ante episodios de lluvias intensas, inundaciones o escorrentías», ha subrayado Morales.

Alertagran 5 supone «un paso decisivo para pasar de una lógica reactiva a una lógica preventiva«. Como ha explicado Morales, «no se trata solo de actuar cuando ya se ha producido el problema, sino de disponer de información fiable, integrada y en tiempo real que permita anticipar, evaluar escenarios y activar respuestas con mayor eficacia».

Es «un paso importante en el uso de la tecnología para garantizar la seguridad, anticiparnos a las situaciones de emergencia que podamos vivir». Añadió que en la isla se ha ido implantando un sistema en cada una de sus fases que crece con este proyecto. «Añade un sistema de alerta para todas las zonas de inundaciones en la isla».

Primera fase

En esta primera fase se irán incorporando nuevos cauces, nuevas presas o barrancos. La idea es «hacer frente a la emergencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía», ha dicho.

La reciente experiencia de las lluvias registradas en distintos puntos de la isla «ha evidenciado la importancia de contar con herramientas capaces de ofrecer información fiable y en tiempo real para anticiparse a situaciones de riesgo».

En ese contexto, esta plataforma «permitirá avanzar hacia un modelo de gestión preventiva de las emergencias, basado en la simulación de escenarios y en el apoyo a la toma de decisiones».

El proyecto busca reforzar la protección de la ciudadanía, las infraestructuras y el territorio insular frente a los riesgos asociados a la crisis climática actual. Ha sido promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, a través del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) y de la Unidad de Economía e Innovación.

Ha contado también con el apoyo de la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria (Sodetegc) y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC). Son los medios propios para la preparación de los pliegos y la asistencia técnica durante su desarrollo.