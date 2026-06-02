La institución insular reconoce las trayectorias y contribuciones de personas y entidades vinculadas a Tenerife en una recepción oficial celebrada en el Palacio Insular

El Cabildo de Tenerife celebró este lunes, en el Salón Noble del Palacio Insular, una recepción oficial a las personas y entidades originarias de la isla distinguidas con las Medallas de Oro de Canarias 2026, en reconocimiento a sus trayectorias, contribuciones y compromiso con la sociedad canaria.

El Cabildo de Tenerife homenajea a los distinguidos con las Medallas de Oro de Canarias 2026 | Cabildo de Tenerife

El acto estuvo presidido por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acompañada por la vicepresidenta quinta y consejera de Acción Social, Inclusión y Voluntariado, Águeda Fumero. En la recepción participaron las personas galardonadas y familiares de quienes recibieron esta distinción a título póstumo.

Reconocimiento a trayectorias y compromiso social

Entre las personas y entidades homenajeadas figuran Pedro Zerolo, a título póstumo; la asociación ÁMATE; Fernando Berge Royo; María del Carmen Almenara; los Colegios de Enfermería de Canarias; la Danza de las Cintas de Güímar y Antonio López Bonilla, también a título póstumo.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó el valor de quienes han contribuido al bienestar colectivo y señaló que “hoy reconocemos a personas y colectivos que han dejado una huella profunda en nuestra tierra. Sus trayectorias son un ejemplo de compromiso, esfuerzo y dedicación al bien común, valores que nos representan como sociedad y que contribuyen a construir una Canarias mejor”.

Dávila añadió que “cada una de estas distinciones refleja historias de servicio, de defensa de los derechos, de promoción de la cultura, de apoyo a quienes más lo necesitan y de entrega a la comunidad. Son referentes que inspiran a las nuevas generaciones y que forman parte del patrimonio humano de Tenerife”.

Un reconocimiento al impacto social y ciudadano

Por su parte, Águeda Fumero puso el foco en el alcance de las aportaciones de las personas y entidades distinguidas y afirmó que “estas Medallas de Oro reconocen el impacto positivo que personas y entidades han generado en la vida de miles de ciudadanos. Detrás de cada nombre hay una historia de solidaridad, vocación y compromiso que merece ser reconocida públicamente”.

La consejera de Acción Social, Inclusión y Voluntariado subrayó además que “el ejemplo de los galardonados nos recuerda la importancia de construir una sociedad más inclusiva, cohesionada y participativa, donde el trabajo colectivo y la implicación ciudadana continúen siendo motores de transformación social”.

La recepción concluyó con un encuentro entre las autoridades insulares, las personas distinguidas y sus familiares, además de una fotografía de familia en el Salón Noble del Palacio Insular.