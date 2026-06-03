Las Juventudes Socialistas de Canarias han presentado 15 propuestas dirigidas a reforzar el papel de la educación pública en Canarias

Informa: Redacción Informativos RTVC

Juventudes Socialistas de Canarias ha presentado este miércoles un documento con 15 propuestas dirigidas a reforzar el papel de la educación pública en Canarias, en una rueda de prensa en la que han participado la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro; el secretario general de JSC, Borja Durán, y la portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Pérez.

Durante su intervención, Nira Fierro ha destacado el trabajo realizado por la organización juvenil y ha comparado este “paso al frente” con las declaraciones realizadas hace una semana por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en sede parlamentaria, calificando de simple “perreta” la exigencia de destinar el 5% del presupuesto autonómico a educación, tal y como establece la Ley Canaria de Educación.

La dirigente socialista, según informa un comunicado, ha defendido que cumplir con esa inversión supone “un compromiso moral, ético y legislativo” y ha criticado que el Gobierno autonómico centre su discurso en confrontar con el Ejecutivo estatal. Frente a ello, ha dicho, “los socialistas de Canarias estamos interesados en poner en la agenda política soluciones para los problemas reales de la ciudadanía: la educación pública, la sanidad pública, la dependencia y el acceso a la vivienda”, ha dicho.

Rueda de prensa del PSOE sobre la situación de la educación pública en Canarias. Imagen cedida PSOE Canarias

15 medidas

Por su parte, Borja Durán ha explicado que las 15 medidas nacen del trabajo desarrollado por Juventudes Socialistas ante una serie de decisiones del Ejecutivo autonómico que, a su juicio, “no dejan de alarmar” a la juventud canaria.

Entre ellas, ha destacado la devolución de fondos europeos Next Generation por parte de la Consejería de Universidades, la negativa de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno a mejorar los recursos para alumnado con necesidades especiales o la intención de la Consejería de Educación, que dirige el Partido Popular, de limitar actividades y charlas en centros escolares.

“Las charlas de igualdad no, los buleros y ultraderechistas sí”, ha lamentado Durán, quien también ha denunciado el retraso en el pago de becas y el respaldo del Ejecutivo autonómico a universidades privadas. “Estamos ante un gobierno que abandona a la gente joven en vivienda, en sanidad y también en la educación pública”, ha afirmado.

El secretario general de JSC ha explicado que el documento presentado incluye medidas para garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas mediante un programa marco de financiación estable, así como iniciativas dirigidas a asegurar una educación de calidad y el bienestar del alumnado.

Problemas económicos de las familias

En la misma línea, Alicia Pérez ha puesto el foco en las dificultades económicas que afrontan muchas familias para mantener a sus hijos e hijas en el sistema educativo debido a los retrasos en las becas.

“Cada vez se pide más que las becas se anticipen porque las familias están haciendo esfuerzos enormes para evitar que las personas jóvenes dejen de estudiar”, ha dicho.

La portavoz parlamentaria de Juventud ha criticado además las prioridades del Ejecutivo autonómico y censuró las campañas promocionales organizadas fuera de Canarias. “Es más fácil que el Gobierno de Canarias te invite a una fiesta en Madrid que ayudarte a estudiar con una beca que llegue a tiempo y cubra tus necesidades”.

Alicia Pérez ha reclamado al Gobierno canario que sitúe “de una vez” a la juventud en el centro de sus políticas públicas y abandone una estrategia basada “en el marketing y la publicidad”.