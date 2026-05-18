Estas son las fechas de la PAU en la ULPGC y en la ULL

Llega la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para miles de alumnos de las islas tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como en la Universidad de La Laguna (ULL)

Imagen de archivo de una prueba de la PAU | ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acoge la celebración de la Prueba de de Acceso a la Universidad (PAU) entre el martes 2 y el viernes 5 de junio, en su convocatoria ordinaria. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar desde el martes 30 de junio hasta el jueves 2 de julio, según indica un comunicado.

El período de matrícula de la PAU para estudiantes que cursan Bachillerato o Formación Profesional ha tenido lugar entre el 17 de marzo y el 24 de abril; el plazo para el abono de las tasas se mantendrá abierto hasta el 22 de mayo, y los estudiantes pueden hacerlo bien a través del documento que reciben en su correo electrónico al efectuar la matrícula, bien a través de la pasarela de pago habilitada en la página de Acceso (Servicio de Gestión Académica) de la web institucional (en esta opción el pago queda efectuado pero su conciliación bancaria puede demorarse unos días).

Las calificaciones de la prueba se publicarán el día 12 de junio, y tras el periodo de revisiones (del 15 hasta las 12:00 horas del día 17 de junio), se harán públicas las calificaciones definitivas el 19 de junio.

Matrícula convocatoria de julio en la ULPGC

Para los estudiantes de la convocatoria de julio, la matrícula de la PAU podrá realizarse del 9 al 22 de junio, siendo este último día también el último del plazo para el pago de las tasas de esta prueba. La publicación de las calificaciones de la convocatoria extraordinaria será el 10 de julio, y las calificaciones definitivas, tras el período de revisión, el día 17 de julio.

En 2025, aprobó el 92,62% de los estudiantes presentados a la prueba ordinaria de la PAU de junio; de los 4.754 estudiantes que hicieron los exámenes, resultaron aptos 4.403.

El plazo ordinario de preinscripción en Grados estará abierto entre el 12 de junio y el 2 de julio. Los estudiantes podrán elegir un máximo de seis titulaciones por orden de preferencia.

PAU en la ULL

La PAU de 2026 en la Universidad de La Laguna (ULL) en su convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3, 4 y 5 de junio, distribuyendo al alumnado por distintas sedes en función de la ubicación de sus centros educativos en las islas.

En Tenerife, la principal sede será el Campus de Guajara, donde realizarán los exámenes los estudiantes procedentes de centros situados entre los municipios de Arico y Tacoronte, ambos inclusive. Las pruebas se desarrollarán en el Aulario General, la Biblioteca General, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y el Anexo del Aulario General. Este último acogerá, de forma específica, al alumnado con necesidades educativas especiales que tenga concedidas adaptaciones, salvo aquellos asignados a otras sedes.

También en la isla, la sede de Adeje acogerá al alumnado de centros ubicados entre Granadilla y Santiago del Teide, con exámenes en el Pabellón Polideportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia. Por su parte, en el Puerto de la Cruz, los estudiantes de municipios comprendidos entre El Sauzal y Buenavista del Norte realizarán la PAU en el Polideportivo La Vera y el CEIP Juan Cruz Ruiz.

Las pruebas se celebrarán en La Palma —con sedes en Santa Cruz de La Palma (IES Alonso Pérez Díaz) y Los Llanos de Aridane (IES José María Pérez Pulido)—, en La Gomera (IES San Sebastián de La Gomera) y en El Hierro (CEP Valverde).

Resultados y convocatoria extraordinaria

Una vez publicados los resultados, el alumnado podrá solicitar la revisión de calificaciones si considera que no se han aplicado correctamente los criterios de evaluación. Este trámite deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud. Asimismo, quienes soliciten revisión tendrán derecho a consultar su examen corregido en un plazo de diez días tras la publicación de los resultados revisados, previa petición.

La resolución con las calificaciones definitivas pondrá fin a la vía administrativa. A partir de ese momento, las personas interesadas podrán presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.

Por último, la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 queda fijada para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, ofreciendo una segunda oportunidad al alumnado que no supere o no se presente a la convocatoria ordinaria.