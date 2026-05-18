Este coche se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del Vaticano y tiene un valor aproximado de 400.000 euros

El papamóvil volverá a convertirse en protagonista durante la visita de León XIV a Canarias. El vehículo oficial del papa recorrerá las carreteras del archipiélago, un hecho que despertará la curiosidad de miles de fieles y turistas, ya que este pequeño automóvil tiene mucha historia.

Este coche lleva muchos años siendo uno de los símbolos más reconocibles del Vaticano durante las visitas papales, pese a la sencillez de su función: permitir que el sumo pontífice pueda desplazarse cerca de la multitud con seguridad y visibilidad.

¿Cómo nació el papamóvil?

El papamóvil es un coche único: un vehículo capaz de alcanzar los 235 km/h, con cerca de 400 caballos de potencia, y cuyo precio ronda los 400.000 euros por unidad. Y, no menos importante, destacan sus llamativas grandes superficies acristaladas y una estructura especialmente diseñada para los actos públicos.

Antes de existir el papamóvil, los papas se desplazaban en la conocida silla gestatoria, transportada a hombros por asistentes del Vaticano. Más tarde llegaron los carruajes y, ya en el siglo XX, los primeros automóviles.

El papamóvil, el vehículo que acompañará al Papa León XIV durante su visita a Canarias

Este modelo moderno nació tras el atentado contra Juan Pablo II en 1981. A raíz de aquel ataque en la plaza de San Pedro, el Vaticano reforzó la seguridad del vehículo y comenzaron a fabricarse modelos blindados con cristales antibalas.

Desde este momento, el papamóvil se convirtió en el modelo que conocemos actualmente, una mezcla de coche oficial y cápsula de seguridad totalmente acristalada.

El papamóvil se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del Vaticano. Archivo RTVC

Versiones de un coche único

A lo largo de los años han existido decenas de versiones del papamóvil. Mercedes es la marca que más modelos ha fabricado, aunque España también tiene su hueco en esta historia.

En 1982, durante la visita de Juan Pablo II a Barcelona, se adaptó un Seat Panda para que pudiera acceder al Camp Nou. Un año después, en Linares, en la provincia andaluza de Jaén, se construyó un Land Rover Santana que sigue expuesto en el Museo del Vaticano en la actualidad.

Con todas las características antes mencionadas y un dispositivo preparado para un evento de esta magnitud, este vehículo único también formará parte, durante unos días, del paisaje de las carreteras canarias.