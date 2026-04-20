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María Corina Machado pide “elecciones impecables” en España y evita posicionarse públicamente

RTVC / Europa PRESS
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La líder opositora, María Corina Machado, asegura que sus “afectos y preferencias” están claros, pero insiste en no intervenir en la política interna española durante su visita a Madrid

María Corina Machado pide “elecciones impecables” en España y evita posicionarse públicamente
María Corina Machado pide “elecciones impecables” en España y evita posicionarse públicamente. Europa Press

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha afirmado este lunes que espera que España celebre “elecciones impecables” en un futuro próximo, aunque ha evitado expresar de forma explícita sus preferencias políticas.

Durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, subrayó que sus “afectos y preferencias” son conocidos, pero recalcó que ha prometido no involucrarse en la política interna del país.

Machado realizó estas declaraciones en el marco de su visita a España, donde participa en una gira europea marcada por encuentros institucionales y actos públicos.

Democracia en el ámbito internacional

Sin mencionar directamente su apoyo, la dirigente coincidió en el acto con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y defendió que unos comicios “impecables” permitirían reflejar la voluntad de una sociedad comprometida con la democracia en el ámbito internacional.

La opositora también evitó responder a las críticas del Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, tras su decisión de no reunirse con el Ejecutivo.

Machado justificó este rechazo aludiendo a la reciente cumbre de líderes progresistas celebrada en Barcelona, considerando que ese contexto hacía “no conveniente” un encuentro institucional, en una visita que sigue generando repercusión política en España.

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