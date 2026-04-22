Nuevo encuentro en el Congreso entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición entre reproches por el pacto alcanzado en Extremadura entre PP y Vox y los casos de presunta corrupción en el Gobierno

Sesión de control al Gobierno en el Congreso. Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles en la sesión de control en el Congreso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dar «una patada a la Constitución» con el pacto con Vox en Extremadura.

«Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución», ha reclamado Sánchez en un cara a cara en el que el líder del PP no ha tenido ocasión de responder sobre este asunto porque era el turno de cierre de Sánchez.

Según el presidente, con el pacto PP-Vox, firmado la semana pasada, se está «violando» el principio de igualdad entre ciudadanos y el principio de no discriminación.

Además, ha añadido, este pacto propone dar «un frenazo a las energías renovables», cuando se ha demostrado que funcionan para frenar los ‘shocks’ energéticos que producen conflictos como el de Irán o Ucrania.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso. Imagen EFE

Poner en cuestión muchos proyectos industriales en Extremadura es «una auténtica irresponsabilidad», ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien ha acusado a Feijóo de querer hacer un «desmantelamiento de lo público».

«Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B», ha concluido Sánchez, que no protagonizaba un cara a cara con el líder de la oposición desde el pasado 25 de marzo.

Feijóo habla de la «corrupción» del Gobierno

Feijóo, por su parte, ha dedicado su intervención a hablar de la «corrupción» del Gobierno y ha acusado a Sánchez de ir más veces a China que a Adamuz (Córdoba) o a Paiporta (Valencia).

«Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad», ha apuntado el líder del PP, quien se ha referido a Sánchez como alguien «implacable recaudando» e «insensible a los problemas de la gente».

Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno. Imagen EFE

Según Feijóo, la mayoría de los españoles saben que Sánchez «gobierna contra ellos» y «lo único que empata con su corrupción» es «su incompetencia».

El líder del PP ha reprochado al presidente que durante su gobierno ha habido un «récord» de incremento de impuestos y de deuda pública, pero España «está a la cola» de la Unión Europea en inversión en infraestructuras.

Feijóo ha asegurado ser portavoz de los millones de españoles que suben al coche «temerosos» de tener un accidente por el estado de las autovías, de quienes cogen el Cercanías y ven las «incidencias» y «anulaciones», en nombre de los malagueños que «llevan tres meses sin AVE» y de los españoles que se preguntan qué ocurre con las víctimas de Adamuz, a quienes el Gobierno les ha «mentido constantemente».

Sánchez destaca los datos económicos

El presidente del Gobierno le ha respondido que entidades internacionales califican «la buena marcha del país», entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha afirmado que España tendrá menos deuda pública que la media mundial por primera vez en 16 años.

El presidente del Ejecutivo ha afeado a Feijóo que no tiene «nada que ofrecer» y que mientras que con este Gobierno «España funciona», lo que no acaba de funcionar es «una oposición que lleva años confundiendo sus deseos con la realidad».