El presidente del Gobierno elogia al papa por ser una «brújula moral en la lucha contra la injusticia» y «una inspiración en un mundo muy necesitado de ella»

Saludo entre el papa y Pedro Sánchez a su llegada a España.

El papa ha recibido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede de la Nunciatura, en Madrid, en el que es el segundo encuentro entre ambos durante su pontificado.

León XIV recibió ya a Sánchez en el Vaticano el pasado 27 de mayo, donde abordaron la necesidad de diálogo entre iglesia, gobierno y sociedad, y constataron su sintonía en asuntos como la defensa de la paz, la migración o la inteligencia artificial.

En rueda de prensa al término de esa audiencia, el presidente del Gobierno elogió al papa por ser una «brújula moral en la lucha contra la injusticia» y «una inspiración en un mundo muy necesitado de ella».

El pontífice tendrá oportunidad de trasladar personalmente a Sánchez sus impresiones sobre el desarrollo de las dos primeras jornadas de su visita a España. Y de comentar algunas cuestiones sobre política internacional, cuestiones sociales, migración o relaciones bilaterales.

Relaciones Vaticano-España

Unas relaciones que el Gobierno asegura que son excelentes. Y que subrayan que se fundamentan en una serie de acuerdos a los que han llegado el Ejecutivo y el Vaticano en los últimos años.

El último de ellos, el que establece un sistema mixto de compensación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia católica.

Durante su vuelo a España, el papa dijo a los periodistas que le acompañaban que va a seguir trabajando personalmente y también toda la iglesia «porque los abusos son una llaga todavía abierta«.

Este mismo lunes mantendrá una reunión en la Nunciatura con víctimas de esos abusos.

Un bonsai de olivo español de regalo

El presidente del Gobierno ha regalado al papa un bonsai de olivo español, con el que ha querido destacar el papel de este árbol en la historia de España y su simbolismo universal de paz y diálogo, valores que considera que comparten España y el Vaticano.

Sánchez ha obsequiado al papa con este bonsai en la reunión de unos veinte minutos que ambos han mantenido en la Nunciatura Apostólica.

El ejemplar que ha regalado el jefe del Ejecutivo a León XIV tiene 13 años y, según el Gobierno, busca reflejar el papel del olivo, que lleva siglos enraizado en la historia, la cultura y la economía de España.

Resalta igualmente el Gobierno que el olivo representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica.

Al mismo tiempo, considera que el cultivo del olivar es reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y de la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible, como un puente entre lo rural y lo global.

Resalta también el Gobierno que en España el olivar ha definido la fisonomía de comunidades, extendiéndose por millones de hectáreas y creando ecosistemas que frenan la desertificación y protegen la fauna ibérica autóctona, además de generar espacios de vida compartida.