En esta décima edición, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival estará dedicado a la memoria de quien fue su creadora e impulsora Dania Dévora

Koko-Jean & The Tonics. Imagen cedida por la organización

Koko-Jean & The Tonics inaugurará el 17 de julio la décima edición del Maspalomas Costa Canarias Soul Festival. El grupo liderado por la carismática Koko-Jean Davis, de origen mozambiqueño y asentada en Barcelona, actuará a las 20:30 horas en el escenario de la Playa de San Agustín, abriendo un fin de semana intenso de música.

Con una propuesta vibrante que fusiona soul, rhythm & blues, rock and roll y funk, Koko-Jean & The Tonics se ha consolidado como una de las bandas más potentes del panorama musical actual. Tras salir de Mozambique, Davis vivió en Brasil y Estados Unidos, antes de establecerse en Barcelona. Allí se asentó musicalmente como vocalista del grupo The Excitements, en el que permaneció durante casi una década, hasta que en 2019 fundó su propio grupo en compañía del guitarrista Dani Baraldés y del bluesmen y armonista Víctor Puertas.

Según informa un comunicado, la actuación de Koko-Jean & The Tonics marcará el arranque de una edición muy especial del festival. Una trayectoria de más de una década que han convertido esta cita en una de las imprescindibles del género en Europa y el mayor festival gratuito de soul de España.

Conciertos al aire libre y gastronomía del 17 al 19 de julio

Organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y dirigido y producido por DD&Company Producciones, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival regresa del 17 al 19 de julio al escenario privilegiado de la Playa de San Agustín, al sur de Gran Canaria donde los asistentes podrán disfrutar de conciertos al aire libre y gastronomía en un entorno único para toda la familia.

Koko-Jean & The Tonics encarna a la perfección el espíritu del festival: calidad artística, energía escénica y respeto por las raíces de la música afroamericana, como refrendó su segundo disco, Love child, en el que se adentra en el sonido más puro del soul y el ambiente social y musical de los 70. Su presencia en el cartel supone un arranque de lujo para una edición conmemorativa que reunirá a grandes figuras nacionales e internacionales del soul.

Un dedicatoria especial

La décima edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival estará dedicada a la memoria de quien fue su creadora e impulsora, Dania Dévora, directora de DD&Company Producciones, fallecida recientemente. Su visión, pasión y compromiso fueron decisivos para convertir este encuentro en una cita imprescindible para los amantes del soul y en un referente cultural y turístico para Gran Canaria.

Desde su primera edición, Dania Dévora trabajó con entusiasmo y dedicación para hacer realidad un proyecto único que uniera música de calidad, promoción turística y disfrute ciudadano en un entorno incomparable junto al mar. Gracias a su liderazgo y a su apuesta constante por la excelencia artística, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ha reunido a grandes figuras internacionales del género y ha proyectado el nombre de Maspalomas Costa Canaria más allá de nuestras fronteras según explica una comunicado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

El festival, que volverá a acoger la playa de San Agustín, se ha consolidado como el mayor festival gratuito de soul de España y uno de los encuentros musicales más destacados del verano en Europa. Organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y dirigido y producido por DD&Company Producciones, el festival afronta este décimo aniversario con el firme propósito de rendir homenaje al legado de Dania Dévora y mantener vivo el espíritu con el que ella concibió este evento.