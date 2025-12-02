La selección española femenina conquista la Liga de Naciones al vencer 3-0 a Alemania en el Metropolitano

Las jugadoras españolas celebran la victoria conseguida por 3-0 ante Alemania, en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina que España y Alemania han disputado este martes en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

España se impone a la selección alemana femenina y logra su segunda Liga de Naciones. Se impone por 3-0 en el Metropolitano y sin complicaciones.

El combinado de Sonia Bermúdez supo suplir la baja de la lesionada Aitana Bonmatí con el arranque de Vicky López.

En apenas cinco minutos ya había tenido dos oportunidades claras. La inaugural, una combinación entre Esther González y Claudia Pina, que dejó sola a su compañera con un pase entre el tráfico de zagueras rivales. Y la posterior, generada por un centro desde la derecha de Mariona Caldentey, con un cabezazo de Alexia Putellas desde el punto de penalti y que detuvo Ann-Katrin Berger.

Una afición que animó desde las gradas con llegando a rondar las 56.000 personas.

Peligro de las alemanas

Con menos frenesí pero el mismo peligro en las transiciones que cuando ejercieron de anfitrionas, probaron suerte en acciones aisladas como un golpeo desde la frontal de Franziska Kett al llegar al cuarto de hora.

El enfrentamiento estaba claramente inclinado para las de rojo, que creaban al primer toque y volaban sobre el verde. Mucho ayudaron a ello las dos extremos, Claudia Pina y Vicky López. También, las llegadas desde segunda línea de Mariona Caldentey.

La jugadora del Arsenal, que no tiene un Balón de Oro porque no reparten los suficientes cada año para premiar el inmenso talento del combinado español, puso un buen balón al área que Esther envió de chilena a las manos de Berger.

Fueron momentos de ataques pasionales a los que se sumaron un tiro con rosca de López que tocó la parte superior de la red y la oportunidad más clara de las de blanco, un tiro cruzado de Anyomi que silbó cerca del poste con el agregado de la primera parte ya cumplido, toque de atención para una España repleta de confianza a la que solo le faltaba el gol.

Segundo tiempo

Vendaval ofensivo de la Roja al cuarto de hora de la segunda mitad, empujó a las de casa al título con 12 minutos de virtuosismo con tres goles cincelados en las bandas.

El primero fue obra de Claudia Pina, que desde la izquierda condujo hacia dentro antes de apoyarse en Mariona, quien le devolvió la pelota con una ‘pisadita’ de fútbol sala, disciplina en la que España también es vanguardia, para que la atacante definiese con un impacto seco que no pudo despejar Berger.

Siete minutos después, en el otro lado del campo, la asociación fue entre Laia Aleixandri y Vicky López, que vio espacio libre y se internó hasta el borde del área conduciendo con la derecha para lanzar un disparo con rosca usando la otra pierna ante el que nada pudo hacer la portera alemeana. Un tanto de pura extremo.

El éxtasis en es estadio madrileño vivió su capítulo definitivo en el minuto 73 cuando, viajando otra vez a la izquierda, una mala entrega de Janina Minge a Giulia Gwinn la interceptó Pina para montar un contraataque que ella misma culminó con uno de esos golpeos prodigiosos que le han dado fama. A falta de menos de veinte minutos, el trabajo de España estaba hecho.

– Ficha técnica:

3 – España: Coll; Batlle (Fiamma, m.88), Paredes, Mapi León, Carmona; Mariona, Aleixandri, Alexia (Jana Fernández, m.88), Vicky López (Athenea del Castillo, m.70), Esther (Hermoso, m.80) y Claudia Pina (Imade, m.88).

0 – Alemania: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nüsken (Dallmann, m.80); Cerci (Zicai, m.66), Brand (Hendrich, m.80), Bühl; Anyomi (Martínez, m.66).

Goles: 1-0, m.61: Claudia Pina. 2-0, m.68: Vicky López. 3-0, m.73: Claudia Pina.

Árbitro: Silvia Gasperotti (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Mapi León (m.13) por parte de España y a Gwinn (m.33) y Cerci (m.59) por parte de Alemania.

Incidencias: encuentro de vuelta de la final de la Liga de Naciones disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 55.843 espectadores.

C. Mateo Gil