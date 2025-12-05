Estos son los rivales de España en la primera fase del Mundial 2026

La selección española debutará ante Cabo Verde y completará la fase de grupos del Mundial 2026 ante Arabia Saudí y Uruguay, en el Grupo H

Tom Brady sacando la bola de España en el sorteo / EFE

Este viernes 5 de diciembre a partir de las 17:00 (hora canaria) dio comienzo en el Kennedy Center de Washington el acto en el que se ha realizado el sorteo para conocer los grupos de la primera fase del Mundial 2026 y España ya conoce a sus rivales.

España está en el grupo H

España ya tiene rivales en la fase de grupos del Mundial. Los primeros rivales de la selección española serán Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en un grupo de dificultad media. Los de Luis de la Fuente partían desde el Bombo 1 al ser uno de los cabezas de serie por su condición de selección número 1 del ranking FIFA.

España quedó integrada en el Grupo H. El único grupo del sorteo con dos campeones del mundo: España y Uruguay. Además, en el Mundial de Sudáfrica 2010, el primero y único conquistado por nuestro país, España formaba parte del grupo H.

Calendario y sedes de España en la fase de grupos

El Grupo H disputará sus partidos en las sedes de Miami, Atlanta y Houston (Estados Unidos) y Guadalajara (México). La FIFA dará a conocer durante el sábado, 6 de diciembre, los horarios y las sedes donde se disputarán esos partidos.

Este será el calendario de España en la fase de grupos:

Jornada 1: España – Cabo Verde (15 de junio, Atlanta o Miami)

(15 de junio, Atlanta o Miami) Jornada 2: España – Arabia Saudí (21 de junio, Atlanta o Miami)

(21 de junio, Atlanta o Miami) Jornada 3: Uruguay – España (26 de junio, Houston o Guadalajara)

Los rivales de España:

Cabo Verde:

Ránking FIFA: 68

Participaciones mundialistas: 0

Seleccionador: Pedro Leitao, ‘Bubista’

Cómo se clasificó: Primera del grupo D con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota

Apodo: Tiburones Azules

Arabia Saudí:

Ránking FIFA: 58

Participaciones mundialistas: 6 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)

Mejor resultado: Octavos de final 1994

Seleccionador: Hervé Renard (FRA)

Cómo se clasificó: Segundo del Grupo A de la cuarta fase de la clasificación de Asia por detrás de Catar y por delante de Omán

Títulos: Copa Asia: 3 (1984, 1988 y 1996). Copa de Naciones del Golfo: 3 (1994, 2002, 2003); Copa de Naciones Árabe: 2 (1998, 2002)

Apodo: Los Halcones Árabes

Uruguay:

Ránking FIFA: 16

Participaciones mundialistas: 14 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022)

Mejor resultado: 1º en Uruguay 1930 y Brasil 1950

Seleccionador: Marcelo Bielsa (ARG)

Cómo se clasificó: Cuarta de las eliminatorias sudamericanas con 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas

Títulos: Mundial 2 (1930, 1950). Copa América 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011)

Apodo: La Celeste

Posible España vs Argentina en dieciseisavos

Los jugadores dirigidos por Scaloni afrontan un panorama más complicado a partir de los dieciseisavos de final, donde, en caso de terminar en primer lugar, se enfrentarán al equipo que termine segundo en el Grupo H, compuesto por España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

En caso de que Argentina terminara segunda en su grupo, chocaría ante el líder del Grupo H en dieciseisavos de final, por lo que un enfrentamiento con España o Uruguay se perfila como un escenario probable.

Así han quedado los grupos para el Mundial: