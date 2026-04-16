La remodelación del módulo B mejora la operatividad de la Estación Desaladora de Agua de Mar de La Restinga, una infraestructura estratégica para la isla

Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de La Restinga. Imagen Gobierno de Canarias. Imagen Gobierno de Canarias

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha visitado este jueves la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de La Restinga, en el municipio de El Pinar, donde ha hecho entrega oficial al Cabildo de El Hierro y al Consejo Insular de Aguas de las obras de remodelación del módulo B de esta infraestructura estratégica para la isla.

Durante el acto, el consejero ha subrayado que “invertir en infraestructuras hidráulicas es invertir en igualdad entre islas, en cohesión territorial y en futuro”. En este sentido, añadió que “nuestro compromiso es claro: garantizar que todos los territorios del Archipiélago, con independencia de su tamaño o ubicación, dispongan de sistemas de abastecimiento modernos, eficientes y resilientes ante los desafíos del cambio climático”.

Renovación integral del módulo B de la desaladora

La actuación, informa un comunicado, promovida por la Dirección General de Aguas, ha permitido la renovación integral del módulo B de la desaladora, respondiendo a las necesidades planteadas por el Consejo Insular de Aguas de El Hierro ante el desgaste de las instalaciones, la pérdida de rendimiento y el incremento del consumo energético derivados de su antigüedad.

Asimismo el consejero puntualizó que “esta obra no solo mejora la capacidad de producción de agua, sino que incorpora tecnología más eficiente y sostenible, lo que nos permite avanzar hacia un modelo hídrico más adaptado a los retos del presente y del futuro”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, destacó que, “el Gobierno de Canarias, hay que decirlo, está siendo sensible con El Hierro, con el agua de El Hierro. Por lo que si esto camina como tiene que caminar en un breve plazo de tiempo, tendremos garantía hídrica para verano, para invierno y para todo el año”.

Mayor disponibilidad de recursos hídricos

En la visita también estuvo presente el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, quien celebró la culminación de estos trabajos «que facilitan el abastecimiento humano y aseguran mayor disponibilidad de recursos hídricos para la actividad agraria. Estas mejoras completan otras medidas implementadas por el Gobierno de Canarias, como la puesta a disposición por parte de la Consejería de Agricultura a los Cabildos insulares de diez desaladoras para el suministro de agua de riego, por valor de 13,4 millones de euros, o el desarrollo de obras de regadío, como la red de riego de San Andrés -Isora, en Valverde, y las complementarias en La Frontera, ambas en El Hierro”, agregó.

El titular de Agricultura avanzó también que se prevé iniciar próximamente la redacción del proyecto de la balsa de El Pinar y el relativo a la parte alta del municipio de La Frontera.

Una infraestructura clave para el abastecimiento y el sector primario

La EDAM de La Restinga forma parte del sistema insular de desalación gestionado por el Consejo Insular de Aguas de El Hierro, creado para garantizar el suministro de agua potable y reducir la dependencia histórica de otros recursos.

Antes de esta intervención, la instalación contaba con una producción aproximada de 2.200 metros cúbicos diarios mediante dos líneas de tratamiento. Con la remodelación del módulo B, que alcanza una producción nominal de 2.000 m³/día, y sumado al módulo A, la capacidad total de la planta se sitúa ahora en torno a los 3.000 m³/día.

Esta mejora responde también al crecimiento progresivo de la población y de la actividad agrícola en el municipio de El Pinar, reforzando tanto el abastecimiento urbano como el suministro para riego.

Mejora tecnológica y eficiencia energética

El proyecto ha supuesto la renovación completa del sistema de desalación mediante tecnología de ósmosis inversa, incorporando nuevos equipos de alta presión, sistemas de filtración avanzada, recuperación de energía, automatización y control.

Además, se ha mejorado la operatividad de la planta mediante la independencia funcional de los módulos A y B, lo que permite optimizar su funcionamiento y aumentar la fiabilidad del sistema.

El agua producida cumple con los criterios técnico-sanitarios establecidos en el Real Decreto 3/2023 para el consumo humano, así como con los requisitos para su uso en riego agrícola.

Inversión para el presente y el futuro de las islas

La actuación fue adjudicada en septiembre de 2024 a la UTE formada por Canaragua Concesiones y Elmasa Tecnología del Agua, con un presupuesto inicial de 960.000 euros, que tras la incorporación de mejoras y nuevas prestaciones alcanzó una inversión total de 1.102.627,12 euros.

Las obras se iniciaron en noviembre de 2024 y, tras su ejecución y el correspondiente periodo de pruebas, ya está en funcionamiento.

El consejero concluyó señalando que “este tipo de actuaciones reflejan el modelo de desarrollo que defendemos: un Archipiélago cohesionado, donde cada isla cuenta con las infraestructuras necesarias para garantizar su bienestar y su desarrollo en igualdad de condiciones. Porque hablar de agua en Canarias es hablar de territorio, de oportunidades y de futuro compartido”.