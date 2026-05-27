El encuentro sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), celebrado en Agüimes, ha contado con la participación de los ayuntamientos de Agüimes, Telde, Ingenio y Santa Lucía

Reunión sobre Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Imagen Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Islas (Fecam) han organizado en Gran Canaria un nuevo taller para acercar la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los municipios. El encuentro, celebrado en Agüimes, ha contado con la participación de los ayuntamientos de Agüimes, Telde, Ingenio y Santa Lucía.

Este ha sido el segundo de los encuentros propuestos por el equipo Agenda 2030 de Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias, un calendario definido con el propósito de trabajar para aplicar los acuerdos adoptados en la declaración firmada el pasado mes de junio en Agüimes por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y la presidenta de la Fecam, Mari Brito. Mediante este compromiso, los alcaldes y alcaldesas de las islas se han comprometido a aunar esfuerzos en el cumplimiento y aplicación de los ODS.

En esta ocasión, han sido cuatro los ayuntamientos grancanarios los que han accedido a esta formación para lograr las metas contempladas por la Agenda 2030 y los ODS, que en un 60% se implementan a nivel local. Los gobiernos municipales son actores claves para avanzar en un desarrollo más sostenible, inclusivo y equitativo y para trasladar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Coordinación entre administraciones

Por este motivo, según informa un comunicado, IRLab y la Fecam han puesto en marcha esta agenda de trabajo conjunto, ya que es fundamental la coordinación entre todas las administraciones y que todas hagan suya la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después de Gran Canaria está previsto que se continúen desarrollando encuentros en el resto de islas. En el mes de marzo ya se celebró un encuentro similar en el municipio palmero de Breña Alta en el que participaron siete ayuntamientos de la isla.

Estos talleres tienen como objetivo materializar la Declaración de Agüimes mediante la convocatoria a técnicos municipales, integrantes de la sociedad civil y entes de interés local para consensuar, de acuerdo a sus necesidades, la mejor forma de aplicar el citado documento.

Son los propios ayuntamientos, convocados por la Fecam, los que han de designar a cuatro representantes: un técnico y tres miembros de entidades sociales -que pueden ser una ONG local, asociación de vecinos, asociación de mayores, etc.-. En el caso del encuentro celebrado en Gran Canaria, han participado entidades representantes del tejido económico y social de los municipios que han tomado parte en la misma.

Mesas de trabajo

Las sesiones formativas se articulan en torno a mesas de trabajo en las que se debate sobre el papel de las corporaciones locales para acercar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía; cómo integrar esos conceptos de forma efectiva en el trabajo que desarrollan los ayuntamientos; cómo activar de forma efectiva la red local de técnicos comprometidos con la implementación de los ODS o cómo ser más efectivos a la hora de comunicar los avances y los logros de las corporaciones locales en esta materia.

El Gobierno de Canarias concibe la Agenda 2030 como una guía abierta en la que cada ayuntamiento debe establecer su propia hoja de ruta adaptada a sus circunstancias, pero contando con herramientas compartidas como es la declaración conjunta firmada por Fernando Clavijo y Mari Brito para promover políticas locales sostenibles e inclusivas y alineadas con los valores de equidad, igualdad, sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo.

A través de iniciativas como estos talleres convocados por Fecam y el equipo de Agenda 2030 de IRLab se fomenta la capacitación y formación del personal técnico encargado para la aplicación práctica de los ODS y la red de agentes técnicos.