Las presidentas de la Fecai y Fecam explican sus propuestas al Decreto Canarias, que pivotan en «la atención por igual de las necesidades de cada isla», en una entrevista en Buenos Días Canarias

Lola García, presidenta de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y María Brito, presidenta de Federación Canaria de Municipios (Fecam), mantendrán este lunes un encuentro con el presidente del Canarias, Fernando Clavijo, para debatir las prioridades y acciones del Decreto Canarias que requieren las islas, «atendiendo a sus realidades y necesidades en particular». «Demandas de hace muchos años de Canarias relacionadas con el agua, dependencia, plan de empleo (PIEC), el plan de infraestructuras educativas, obras hidráulicas, carreteras y sanidad», apuntan.

Según les adelantó el responsable del Ejecutivo canario, todos estos asuntos son acciones que están recogidos en los acuerdos del presupuesto del 2023 del Estado, en el Estatuto de Autonomía y, también, en la Agenda Canaria. Para la Fecai, esta propuesta de Real Decreto ley es una «oportunidad de garantizar derechos sin depender de los cambios del Gobierno central», que el Gobierno de Canarias aprueba este lunes para, posteriormente, enviar al Consejo de Ministros.

«Canarias debe tener voz propia en las decisiones en muchos aspectos como en los horarios de los aeropuertos, tanto de ENAIRE como de AENA. Sabemos los problemas que tenemos, incluso, con los controladores aéreos, en las islas no capitalinas», demandas, por ejemplo, de El Hierro, señaló García.

En cuanto a la gratuidad del transporte, otro ejemplo, son los cabildos los que están «asumiendo esa gratuidad del transporte. Al Cabildo de Fuerteventura le supone 9 millones de euros, de lo que nosotros asumimos 7. La compensación también del transporte marítimo, pasar del 50 al 75% o el sobrecoste de las mercancías en las islas, y ya si hablamos de las islas no capitalinas también están recogidas. En definitiva, son demandas históricas que llevamos trabajando durante muchos años y queremos que se brinden estas necesidades que tiene Canarias en este decreto ley», destacó.

Búsqueda de consenso

Desde la Fecam, su presidenta María Brito, indicó que se ha tratado de consensuar y luchar por las necesidades y singularidades de cada una de las islas y municipios por lo que el acuerdo que se alcanzó «fue el de estudiar el decreto. No hay un apoyo o rechazo expreso, sino que vamos a estudiar el decreto y realizar las aportaciones posibles que podamos consensuar».

Brito agregó que reivindican «seguir negociando con el Gobierno de Canarias todos aquellos asuntos que aún están pendientes» por materializarse en materia de las competencias de los municipios canarios y del Ejecutivo canario.

«No vamos a pedir recursos solo al Estado sino también al Gobierno de Canarias. No solo recursos económicos sino además del marco competencial entre el Ejecutivo canario y sus municipios», explicó.

En este sentido, la presidenta de la Fecam, señaló que «sobre la mesa hay varios borradores de decretos ley, uno muy importante en materia de seguridad en playas, que es algo que los municipios canarios estamos reclamando desde hace mucho tiempo. También en materia de vivienda y de emergencia habitacional que para todos los municipios es muy importante».