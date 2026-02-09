ES NOTICIA

Clavijo informa sobre el Decreto Canarias que enviarán al Consejo de Ministros

Fernando Clavijo informa sobre la aprobación de la propuesta de real decreto ley que la Canarias enviará al Consejo de Ministros con las cuestiones pendientes de materializar de la llamada ‘Agenda Canaria’

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios tras la reunión mantenida con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informará durante la mañana sobre la aprobación de la propuesta de real decreto ley que la comunidad autónoma enviará al Consejo de Ministros con las cuestiones pendientes de materializar de la llamada ‘Agenda Canaria’.

Será tras en Consejo de Gobierno, alrededor de las 12:30 horas. En esta reunión del gobierno, se tratarán los temas relacionados con el Decreto Canarias, un documento que pretende fijar contenidos relacionados con las islas de forma permanente, más allá de los cambios del ejecutivo estatal.

Algunos de estos asuntos están relacionados con el transporte, tanto aéreo como terrestre y marítimo, en los que Canarias quiere tener más voz. Vivienda, competencias municipales e insulares, seguridad en las playas o financiación, son algunas de las cuestiones que están también sobre la mesa.

