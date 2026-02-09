Alfonso Cabello: “El PSOE utiliza a Canarias como escenario de la bronca política de Madrid”

El viceconsejero de Presidencia respondió en ‘Buenos Días Canarias’ a las declaraciones de Ángel Víctor Torres sobre el decreto Canarias

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, respondió este lunes a las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien tachó el denominado decreto Canarias de “paripé”, asegurando que “cuanto peor le vaya a Canarias, mejor le va a ir al Partido Socialista” y acusando al PSOE de utilizar al Archipiélago como “escenario de la bronca política de Madrid”.

Durante su entrevista en ‘Buenos días Canarias’, reprochó a los socialistas que estén “trasladando a Canarias la confrontación política que existe en Madrid”, frente a un Ejecutivo autonómico que, subrayó, “está trabajando con unidad de acción”.

En relación con la propuesta alternativa al decreto aprobada este sábado por el PSOE en el marco de su Comité Regional, el portavoz recordó que la Agenda Canaria “obedece a un acuerdo político”, mientras que el denominado decreto Canarias ha sido trabajado con la FECAM, la FECAI y con los grupos políticos del Parlamento, entre ellos Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. Una diferencia que calificó de “sustancial” frente a “lo que se saca de la manga el Partido Socialista”.

«Torres es el hombre de Pedro Sánchez para apoyar a Cataluña y País Vasco»

El portavoz del Gobierno autonómico reprochó a Torres que “cuando está en Canarias actúa como portavoz de la oposición”, mientras que, en Madrid, añadió, “es el hombre de Pedro Sánchez para apoyar a Cataluña y al País Vasco a sacar adelante sus asuntos”.

Frente a las críticas del PSOE al decreto, Cabello explicó que el texto recoge “asuntos que forman parte de la Agenda Canaria, del Estatuto de Autonomía y que estaban incluidos en los Presupuestos Generales de 2023”, pero que no han podido salir adelante “por la fragilidad del Gobierno del Estado y la crispación política”.

Según detalló, el documento se presenta inicialmente en formato de comunicación para su traslado al Parlamento de Canarias y para su análisis con la FECAM y la FECAI, con el objetivo de seguir incorporando aportaciones antes de remitirlo al Gobierno del Estado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico subrayó que se trata de “un texto legal y técnico” que articula compromisos ya adquiridos y recordó que “no se inventa nada nuevo”, sino que se apoya en el acuerdo político alcanzado entre Coalición Canaria y PSOE. “Los asuntos que no han sido aprobados por la incapacidad de Pedro Sánchez para sacarlos adelante en el Congreso, nosotros los hemos llevado al papel”, afirmó.

El documento será remitido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de abrir una negociación que permita «vencer la crispación y la parálisis existentes”, señaló Cabello.

«Hablar de los asuntos de Canarias en Canarias»

Frente a un Ejecutivo autonómico que, aseguró, está trabajando “con unidad de acción”, Cabello acusó al PSOE de “trasladar la bronca política que hay en Madrid a Canarias”. El portavoz achacó además al Gobierno del Estado la incapacidad de sacar adelante medidas como el denominado decreto ómnibus, “donde se intentaban aprobar cuestiones como la revalorización de las pensiones”, y vinculó esta situación a “un contexto de parálisis y crispación”, que relacionó también con los resultados de las elecciones aragonesas. Un escenario del que, afirmó, “Canarias no quiere formar parte”.

A su juicio, “el agotamiento de la legislatura de Pedro Sánchez está contagiando a las comunidades autónomas”, una situación que volvió a ejemplificar con lo ocurrido en Aragón. “Vamos a intentar mantenernos como en aquella aldea gala”, ironizó el portavoz del Ejecutivo autonómico, “hablando de los asuntos de Canarias en Canarias” añadió.