El nuevo modelo utiliza 500 indicadores para analizar la actividad turística de forma integral en las islas

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) estrena una herramienta digital pionera este 4 de abril. Catorce localidades integran este sistema para planificar su desarrollo con criterios de eficiencia. El proyecto busca mejorar la toma de decisiones mediante el análisis objetivo de datos.

Asamblea de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias – CEDIDO POR AMTC

Esta plataforma nace dentro del proyecto de descarbonización denominado ‘Soy Canary Green’. El sistema permite a los ayuntamientos gestionar la actividad turística con una mayor anticipación. Los expertos destacan que la herramienta refuerza el liderazgo regional en innovación tecnológica.

La utilidad principal reside en la interpretación contextual de sus numerosos indicadores públicos. Cada municipio debe adaptar estos datos a la realidad social de su propio territorio. Esta estrategia garantiza que el crecimiento económico respete siempre el bienestar de la ciudadanía.

La AMTC establece ahora un marco de colaboración estrecha con entidades del sector. Esta alianza permitirá crear un observatorio especializado para elaborar informes estratégicos constantes. Los ayuntamientos y las empresas locales utilizarán estos documentos para mejorar sus servicios.

Estructura y análisis de datos

El sistema organiza la información en doce módulos interconectados de gran precisión. Estas secciones analizan aspectos clave como la oferta alojativa y el gasto turístico. También incluyen datos sobre la vivienda vacacional y el empleo en el sector.

La herramienta combina cifras propias con estadísticas del ISTAC y la Organización Mundial del Turismo. Esta visión global ayuda a comprender mejor el comportamiento de los visitantes extranjeros. El software incluso predice tendencias futuras para mejorar la capacidad de respuesta local.

Los módulos de análisis predictivo ofrecen una ventaja competitiva a los destinos canarios. Las autoridades pueden ajustar su oferta según la rentabilidad hotelera y la ocupación. El control de las llegadas a los aeropuertos facilita una mejor organización operativa.

Control del impacto territorial

El módulo de sostenibilidad destaca como el elemento más avanzado de esta tecnología. Incorpora más de 30 indicadores específicos para medir la huella de la actividad. Los técnicos cruzan estos datos con la capacidad de carga real del territorio.

Este control exhaustivo garantiza el equilibrio necesario entre el turismo y el entorno. La herramienta detecta con precisión cualquier exceso en la concentración de visitantes habitual. Así, los municipios protegen los recursos naturales mientras mantienen su motor económico.

El colectivo incide en la importancia de medir el impacto real del turismo. Este enfoque científico permite avanzar hacia un modelo de desarrollo mucho más equilibrado. Canarias se posiciona así como un referente mundial en gestión turística responsable.